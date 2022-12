ASTROTAROCCHI: 5 DICEMBRE 2022

💨Ariete la situazione generale per voi e’ in fase di cambiamento, discuterete per un accordo che dovrete prendere con qualcuno, ci saranno comunicazioni brevi e un po’ concitate, ma subito dopo ci sara’ una trasformazione e un totale rinnovamento, movimenti proprio atti a cambiare la vostra vita e questo garantira’ un netto miglioramento della situazione economica generale ( si puo’ verificare entro massimo un mese ) quindi occhi aperti che l’occasione per cambiare le carte in tavola l’avrete

💨Toro la situazione economica e robusta, ma c’e’ sempre qualche “sofferenza ” da tollerare, cercate di mettere da parte quando potete proprio per evitare sofferenze alle quali poi non si puo’ far fronte, ma niente di drammatico e’ in arrivo, e’ solo un consiglio che la carta da’, state patendo un po’ anche in amore, ma anche questa faccenda si sistemera’ al momento giusto, quindi niente ansia

💨Gemelli c’e’ qualcosa che vi sta un po’ bloccando ma non riuscite bene a comprendere cos’e’ e da dove arriva, questo e’ secondario, per voi e’ importante volarci sopra e continuare a percorrere la vostra strada, ci possono essere nei prossimi tempi incontri importanti per la vostra vita sentimentale, il destino ci mette le mani e qualcosa di buono potrebbe saltare fuori, quindi attenzione alle nuove conoscenze

☔️Cancro attenzione c’e’ aria di tempesta in famiglia o meglio potrebbe esserci aria di tempesta, l’unico modo per affrontarlo e far parlare e andare oltre, in questo modo chi borbotta si stanca e voi non ne uscite ne’ nervosi, ne’ arrabbiati, semplicemente ne uscite tranquilli e la prossima volta magari si evita proprio la discussione, in linea generale comunque la giornata e’ positiva

☔️Leone siete in movimento e dovete fare scelte, la cosa v’impensierisce un po’, arrivano notizie che fanno piacere ma anche molto chiare riguardo una questione forse economica o che comunque riguarda l’economia famigliare, anche per voi la giornata e’ davvero buona

☔️Vergine piccoli riconoscimenti che non pensate, arriveranno a rallegrare una giornata che parte un po’ mogia mogia ma che arriva a fine veramente con un bel risultato portato a casa. che condividerete con la famiglia e con una bella soddisfazione per tutti

💨Bilancia qualcuno che sembra amico in realta’ pare cambiera’ direzione e all’improvviso chiude l’amicizia, ma senza dare spiegazioni, che vi sconsiglio di chiedere perche’ chi se ne va senza una spiegazione, se pur minima, non vale la pena curarlo, quando ci ripensera’ e tornera’ sui suoi passi, vi regolerete di conseguenza. non ci vorra’ molto state tranquilli

💨Scorpione avrete molto chiaro chi e’ legato da affetto vero e sincero a voi e chi no, chi e’ importante che ci sia nella vostra vita e chi no, una volta fatta questa cernita il resto e’ in piu’ sapete con chi percorrere la vostra strada e qual’e’ la compagnia giusta

💨Sagittario c’e’ un po’ d’indecisione se migrare verso altri lidi o se aspettare un momento giusto, in realta’ le cose che hanno a che fare con noi, il momento giusto e’ quello in cui la facciamo questa cosa, quindi se avete un progetto, l’Universo non scende a dire ” guarda che e’ ora !! ” fatelo senza pensarci 2 volte

☔️Capricorno qualche ostacolo non vi ha mai spaventato, meno che mai ora, cercate di non prendere le situazioni troppo di petto, girare intorno a gli ostacoli non e’ vietato e soprattutto e’ meno faticoso che prenderli a testate, quindi provate e vedrete che tutto scorrera’ piu’ liscio

☔️Acquario siete chiusi un po’ in protezione con un po’ di ansia, non tenetevela addosso, parlate con chi ve la fa venire e risolvete invece di rimuginare su cose che magari gli altri non pensano nemmeno, ne va’ della vostra tranquillita’, chi ve lo fa fare? Chiarite e risolvete

☔️Pesci date e ricevete notizie da qualcuno che vi sta a cuore, e a cui siete fedeli, potrebbe essere il o la vostro compagno / a di vita, forse si parlera’ di questioni di lavoro e riconoscimenti, e di cose nuove che sono in programma di fare. In ogni caso la giornata e’ tranquilla

