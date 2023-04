Astrotarocchi 5 aprile 2023 a cura

di Cristina Olmi



-Ariete vi sentite proprio preoccupati come se doveste perdere qualcosa, insisto nel dire che nulla e’ perduto dovete recuperare solo fiducia in voi stessi, il resto arriva da se

-Toro in solitudine state cercando di pianificare ogni cosa, e fate bene perche’ arrivera’ il momento in cui oltre a non essere sole vi prenderete tutte le soddisfazioni del mondo ma per ora bisogna lavorare

-Gemelli ci potra’ essere qualche battibecco per questioni che riguardano o un invito o il lavoro, ma si risolve al meglio per voi e velocemente

-Cancro ci sono delle comunicazioni che sono bloccate ma state tranquille che a breve arriveranno, sono solo in ritardo

-Leone la fortuna per oggi non e’ benevola, ve la dovrete un po’ cavare da voi, c’e’ qualche difficolta’ ma anche qui entro qualche giorno si risolve

-Vergine l’astuzia nel progettare e mettere in campo qualcosa oggi non funzionera’, dovrete riposarvi e ritentare un’altra volta, oggi non riuscireste nei vostri intenti

-Bilancia un patto che avete stretto con qualcuno e qualcosa, non era chiaro, oggi verra’ messo in chiaro e lavorerete meglio di come fatto fin’ora, arrivano soldi extra

Scorpione per voi sono in arrivo notizie o persone che non vedete da tempo ma nel vostro cuore siete ormai lontane da certe situazioni, se non gradite andate oltre

-Sagittario alcuni cambi di direzione non vi sono permessi ora, intanto progettateli e vedrete che fra qualche giorno li sbloccherete senza nessuna difficolta’

-Capricorno Ci saranno scambi di comunicazione sui social con persone amiche state per caso organizzando un momento di allegria e divertimento? Facile di si e fate bene, non si vive solo di ricordi e di momenti no

-Acquario Oggi si taglia velocemente qualcosa che proprio non va ne’ su ne’ giu’, ma anche questo fa parte della crescita, se non serve o fa danni, che ve lo portate a fare dietro? Nulla quindi fate bene a tagliare

-Pesci Arrivano notizie di qualcuno che inizia a corteggiarvi non siate subito severe lasciateglielo fare

Buona giornata