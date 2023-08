Astrotarocchi 5 agosto 2023

🌻🌻🌻🌻 Astrotarocchi 🌻🌻🌻🌻

🌻🌻🌻03 Agosto 2023🌻🌻🌻



🌻Ariete c’e’ un trionfo nell’ambito lavorativo, una bella realizzazione, ma anche in campo sentimentale sembra che possa ritornare qualcuno dal passato e si ritrova l’armonia ( puo’ accadere entro un mese ) una bella accoppiata direi

🌻Toro ci sono molte possibilita’ davanti a voi, dovrete scegliere quale e’ quella piu’ adeguata a voi, nel frattempo in famiglia potrebbe esserci una festa, una bella realizzazione, insomma si un momento di scelte ma anche di belle cose in arrivo, meritate

🌻Gemelli in questi giorni possono avviarsi nuove conoscenze, ma coltiverete anche le antiche amicizie dove c’e’ molto affetto, o ci si puo’ innamorare di qualcuno, possono entrare soldi extra non previsti

🌻Cancro sembra che vi passi per la testa d’iniziare un nuovo lavoro, un nuovo hobby, con ottimi risultati, raccoglierete davvero ottimi benefici da questa nuova situazione, non trascurate i dettagli 🌻Leone in questi giorni si scioglieranno delle paure, dei dubbi, si capiranno alcune verita’, bisogna comunque fare attenzione alle trappole e comunque ci sara’ un’opportunita’ di aumentare i guadagni, non fatevela scappare, si definiscono degli obiettivi

🌻Vergine e’ ora di lasciare andare il passato, di concentrarsi sul futuro ma non senza prima aver riposato corpo e mente, ve lo stanno praticamente gridando ambedue le parti, i progressi nei progetti potrebbero essere un po’ rallentati

🌻Bilancia la preoccupazione per qualcosa non vi sta lasciando respirare, bisogna ridurre la stanchezza con grande coraggio prendere delle decisioni molto forti. Qualunque lotta ci sia in corso, arriverete comunque al successo, pero’ invece di abbattervi e’ il momento di lottare

🌻Scorpione a volte le delusioni c’impediscono di vedere quello che di buono c’e’, magari sarebbe bene non rimanere apatici, ma anzi cercare proprio il buono laddove sembra non esserci, a breve se riuscirete a farlo, celebrerete la vostra vittoria

🌻Sagittario ci sono cose insormontabili, inutile continuare ad insistere, e continuare a sentirsi impotenti, bisogna valutare l’idea di andare oltre, le cose per noi terminate non possono piu’ essere come prima, e’ ora di ringraziare e andare oltre

🌻Capricorno Per sbloccare una situazione ci sono ancora ostacoli ma con l’intervento di qualcuno esperto si risolve anche se questo crea dei conflitti, la voglia di disobbedire a qualunque regola, non e’ conveniente, meglio resistere alla tentazione e cercare di aggiustare le cose con calma e pazienza

🌻Acquario ne Qualcuno comunica con voi al riguardo di un patto accordo contratto per dei soldi la cosa andra’ a buon fine ci sono soldi in arrivo che non aspettate

🌻Pesci si cerca un equilibrio che al momento sembra non esserci, arrivera’, come arriveranno risposte e chiarimenti, con un bell’asso di denari, ci saranno iniziative di successo, forse per alcuni un cambio di lavoro, e finalmente la riuscita di qualcosa a cui tenete molto



🌻🌻🌻🌻🌻 Buona giornata 🌻🌻🌻🌻🌻