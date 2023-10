Astrotarocchi 4 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE c’e’ un accordo, un patto scritto o che si scrivera’ con qualcuno che non lascia spazio a dubbi, e’ chiaro e senza nessuna ” sorpresa “. Inizia una nuova fase della vita, finalmente e’ tutto chiaro

TORO si presenta una nuova opportunità per mettere in atto un vecchio progetto ci vorra’ una grande forza di volonta’ ma ritornerete alla serenita’, potreste scoprire qualcosa che era segreto

GEMELLI un bel cambiamento si sta presentando alle vostre porte, e’ il nuovo inizio o il ” riammodernamento ” di qualcosa che gia’ esiste, e sara’ tutto chiaro senza nessuna ombra

CANCRO quello che doveva essere e’ stato, non ci sono piu’ scelte da fare, si deve lasciare tutto alle spalle e guardare avanti, inutile continuare a ripetere gli stessi errori andate oltre e sicuramente quello che arriva e’ migliore di quello che lasciate

LEONE Vi verra’ rivelato qualcosa che fino ad ora non sapevate, all’improvviso andranno prese delle decisioni che richiederanno si saggezza e testa sulle spalle ma anche un pizzico di astuzia, e comunque la risolverete bene

VERGINE State portando la vostra ” nave della vita ” verso porti sicuri e tranquilli, ne avete abbastanza di mare in tempesta e ogni tanto la quiete e la tranquillita’ non guasta, giornata tranquilla

BILANCIA ci sono programmi che avete in mente che vanno riordinati e messi a posto, solo dopo potrete iniziare a costruire in maniera seria e stabile il vostro futuro, iniziate a riordinare le idee

SCORPIONE ci sono errori che rischiano di venire allo scoperto, c’e’ ancora tempo per rimettere a posto e sistemare le cose, e’ bene aggiustare il tiro e proseguire, starete piu’ tranquille in futuro

SAGITTARIO Comunicazioni ferme diminuzione in generale un po’ delle notizie che v’interessano, la spiegazione c’e’ e arrivera’ al momento giusto, sembrano questioni di lavoro le motivazioni

CAPRICORNO Con qualche suggerimento riuscirete a risolvere qualcosa in tempi veloci, non abbiate sempre fretta di fare tutto e subito, ogni cosa ha il suo tempo e si risolve

ACQUARIO arrivano occasioni positive da cogliere al volo e con voi c’e’ la fortuna che una bella mano la dara’, occhio alle occasioni in cui magari qualcuno vuole dare una mano, non e’ male se per una volta accettate

PESCI arrivano notizie di lavoro per chi lo cerca e sembra che al momento sia la cosa piu’ importante, ma anche altre questioni piano piano si aggiusteranno, comunque la giornata e’ abbastanza tranquilla



Buona giornata