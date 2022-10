Astrotarocchi 4 ottobre 2022 a cura di Cristina Olmi



♈️Ariete se qualcuno vi propone un ” affare ” state attenti perche’ 2 sono le possibilita’ o vuole piu’ produttivita’ di quello che dice oppure vuole togliervi qualcosa, non accettate nulla che non sia chiaro

♉️Toro siamo alla fine di una situazione e rinascita, che puo’ voler dire o rinnovamento di qualcosa che esiste o veri e propri nuovi progetti che con una dose di astuzia porterete avanti con successo

♊️Gemelli arrivano notizie che fanno bene al cuore ,possono essere di amici, familiari comunque sono buone notizie

♋️Cancro e’ possibile, se avete un problema con una donna che ci sara’ un chiarimento, e, si ritrova la pace e la serenita’

♌️Leone in testa continuate a pensare come risolvere una questione con una persona, la soluzione c’e’, dovrete scegliere fra piu’ possibilita’, chiarire le cose vi porta dritti al successo

♍️Vergine per voi super dose di energia siete al top, possibili vittorie successi di ogni tipo e in ogni settore vitale, approfittatene

♎️Bilancia per voi c’e’ oggi di scena la famiglia i figli e la persona a cui tenete molto, e’ in netto miglioramento tutta la situazione

♏️Scorpione state tollerando un po’ di confusione e problemini che arrivano, danno fastidio e vanno, ma ne uscite fuori, attenti a non ripetere circoli viziosi gia’ percorsi, non arrivereste a venirne fuori

♐️Sagittario possibili trasferimenti partenze arrivi, ritorni da parte di qualcuno e inviti, un momento di socializzazione non guasta e’ quello che ci vuole ora

♑️Capricorno all’improvviso desiderate un po’ di silenzio e pace, per chi ha la possibilita’ oggi fa bene all’animo starvene un po’ in pace e in silenzio, avete bisogno di rigenerarvi

♒️Acquario si cambia direzione verso un sogno da realizzare, volete dei meriti riconosciuti e nel tempo li avrete, cambiate strategie

♓️Pesci un colpo di fortuna e’ in arrivo, tentate se volete una piccola giocata, e’ possibile anche una mano da chi non v’aspettate



Vi auguro una buona giornata

