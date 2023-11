Astrotarocchi 4 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE la fortuna arriva all’improvviso, per chi e’ in cerca di lavoro nei prossimi giorni, potrebbe arrivare una buona proposta, piu’ in generale comunque il periodo sembra essere positivo

TORO le scelte fatte negli ultimi tempi sembrano portare verso qualcosa che sara’ molto chiaro e ci sono dei riconoscimenti e delle situazioni che si stanno risolvendo, si fermano le difficolta’

GEMELLI c’e’ un cambio di rotta, e si lasciano alle spalle difficolta’, paure e diffidenza, si cerca di navigare in mari piu’ tranquilli e si risolve qualcosa definitivamente quindi e’ ottimo il cambiamento di direzione che fate

CANCRO per risolvere qualcosa occorre metterci il cuore, e sicuramente qualcosa che ha bisogno di tempo si mettera’ apposto, riconosceranno sia l’impegno che appunto il cuore con cui fate le cose, arrivano possibili soluzioni

LEONE Piccoli fastidi vengono eliminati senza troppi problemi si cerca la calma e la tranquillita’ fra le mura domestiche e riuscirete sicuramente a stare tranquilli e a godervi un po’ di ore di pace

VERGINE finisce un momento in cui vi siete fermati ad osservare qualcosa e per un colpo di fortuna riuscite a capire cose che non sono state dette, con questa certezza saprete che direzione prendere

BILANCIA alcune scelte per ora non si riescono a fare, debbono ancora maturare i tempi, e infatti lascerete da parte qualcosa e cambiate voi direzione, a volte le risposte le da’ solo il tempo e qui di questo si tratta, far passare il tempo

SCORPIONE qualcosa va esattamente come voi pensate ci sono momenti veramente molto belli che v’aspettano, arrivano notizie positive e direi che il periodo e’ davvero buono per voi

SAGITTARIO arrivano comunicazioni di qualcuno ma sono positive forse si sta preparando un incontro uno spostamento verso qualcuno che con voi lega molto e comunque e’ un fine settimana tranquillo

CAPRICORNO ci sono piccole questioni che si debbono sopportare ma che, a parte la confusione iniziale, sembrano andare a risolversi a tratti un po’ di nervosismo c’e’ ma passa

ACQUARIO arrivano comunicazioni di un uomo e sembra sara’ un fine settimana tranquillo e laddove sara’ possibile anche a tratti spassoso, comunque un fine settimana tranquillo

PESCI Qualcosa si muove a vostro favore, e’ un fine settimana tranquillo e senza grandi problemi, e quelli che ci sono nel tempo si risolveranno in maniera definitiva, per ora si puo’ solo fare quello che si puo’



Buona giornata