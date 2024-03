Astrotarocchi 4 Marzo 2024 di Cristina Olmi



Ariete ci sono buone notizie riguardo la situazione finanziaria, e inoltre, avrete dimostrazioni di grande affetto da parte di amici che vi sorprendera’ non poco, la giornata e’ tranquilla

Toro arrivano bei regali dalla vita, la buona sorte inizia a seguirvi e a dare una mano li dove serve, arrivano realizzazioni e successi

Gemelli state sperando in un colpo di fortuna, che arrivera’ ma quando vorra lui, nel frattempo alcuni ostacoli andranno superati, e riuscirete con le vostre forze, ci vorra’ pazienza ma tutto s’aggiusta

Cancro trovate un equilibrio tutto vostro in mezzo anche a delle bufere, ma queste stanno per finire e finalmente potrete respirare aria nuova, e anche giusta per voi, la giornata e’ buona

Leone dopo un momento di crisi, la situazione cambia e uscite fuori dalla nebbia, troverete strade aperte e risoluzioni a questioni che hanno dato filo da torcere, anche per voi ci sara’ il sole.

Vergine Se avete in mente un trasloco, trasferimento, cambio di ufficio, o anche un cambio d’idea su qualcosa sicuramente sara’ qualcosa che vi portera’ fortuna, quindi non esitate, se cosi e’, a farlo, la giornata scorre tranquilla

Bilancia state pensando a qualcosa di nuovo da fare ma le idee non sono chiarissime, provate a pensare a qualcosa che vi piace fare e poi concretamente vedete se potete metterlo in pratica, migliora decisamente la qualita’ della vita

Scorpione all’improvviso la fortuna arriva da voi, ci sono dei bei riconoscimenti e successo per del lavoro fatto, arrivano le soddisfazioni e nuove comunicazioni importanti, molto positive per voi

Sagittario Siete un po’ tormentati da qualcosa che avete perso, pensarci non aiuta molto, avete perduto qualche occasione, ma sicuramente se ne presenteranno di migliori, quindi guardate avanti e lasciate il resto alle spalle, la giornata e’ tranquilla

Capricorno la confusione si falcia via e si riesce a scegliere una direzione a ogni cosa, ci sono notizie riguardanti questioni legali che si sistemano, e la giornata comunque e’ positiva

Acquario difficolta’ che avete incontrato si sono risolte perche’ le avete superate, ora con un po’ d’astuzia riuscirete comunque ad ingegnarvi con qualcosa di nuovo, abbiate fede in voi stessi, nulla potra’ fermare o rallentare la vostra corsa

Pesci situazione economica un po’ sofferente ma troverete il modo di uscirne fuori, ci vuole pazienza e tanta buona volonta’, il resto piano piano torna a voi, quello che vi e’ stato tolto ingiustamente verra’ restituito, forza e avanti tutta



Buona giornata

