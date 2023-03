Astrotarocchi 4 marzo 2023

A cura di Cristina Olmi

-Ariete arrivano ottime comunicazioni da parte o del lavoro o di un istituzione ( possibile nell’arco di una settimana ) veramente ottime oppure migliorano in generale un po’ tutte le cose. E’ possibile un invito

-Toro si risolve qualcosa e inizia qualcosa di nuovo che vi entusiasmera’ molto, muoverete piccoli passi fino a quando non diventera’ una cosa davvero importante, concentratevi, sono possibili notizie di ritorni

-Gemelli arrivano notizie confuse su un programma che andra’ rivisto e se ne parlera’ in famiglia, in generale sembra comunque essere una buona giornata

-Cancro Oggi liberi da ogni vincolo sentirete forte la spinta ad andare ad iniziare un percorso che se vi porta lontano o vicino non lo sappiamo, ma di certo lo inizierete a percorrere fate solo attenzione a dove mettete i piedi e viaggiate leggeri

-Leone vi vengono riconosciuti dei meriti ed e’ in arrivo il colpo di fortuna a cui dovete fare attenzione, si ripete nell’arco della giornata un paio di volte quindi occhi aperti

Vergine attenzione potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare, ma riuscite tranquillamente a risolverla, potrebbe essere pure un piccolo ritardo per una partenza ma in ogni caso, con poco mettete a posto ogni tassello

-Bilancia arrivano arrivano notizie di soldi che sbloccano una situazione o comunque a sorpresa arrivano dei benefit che non v’aspettate ( puo’ accadere in una settimana ) finalmente una gioia

-Scorpione calmate le ire funeste, se ce ne sono, accadono delle cose per un motivo specifico che non subito e’ chiaro, ma per la tempra che avete saranno una passeggiata da superare

-Sagittario Oggi vi dedicherete o almeno vorreste dedicarvi allo svago piu’ pazzo, ma forse non per tutti, sara’ possibile, il consiglio e’ fate cose che potete ma che vi fanno stare veramente bene, cinema teatro cucinare stare con amici, insomma divertitevi e rilassatevi

-Capricorno fareste bene a recuperare la fiducia che avete in voi stessi, se per primi non ci credete, niente sara’ possibile, cercate di recuperare energie

-Acquario Ci sono comunicazioni per voi interessanti siano essi pettegolezzi o notizie importanti vi saranno utili in futuro, tenetele da parte

-Pesci alcune questioni stanno cominciando ad essere chiare, state mettendo insieme il puzzle, ancora mancano delle tessere ma a breve si sblocchera’ qualcosa che pensate sia impossibile da risolvere. Si risolvera’ eccome



Buona giornata