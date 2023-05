Astrotarocchi 4 maggio 2023 di Cristina Olmi



-Ariete C’e’ necessita’ di un taglio alla confusione e ritornare alla voglia di vivere, di essere corteggiata, e di vivere una vita serena e felice se non lo decidete voi, nessuno lo fara’ al posto vostro

-Toro fine di una situazione e anche per voi arriva una bella dose di energia e la fortuna vi cammina al fianco, incremento significativo di positivita’ su tutti i settori vitali

-Gemelli in questo momento le energie non sono al top ma si riprende quota e velocemente, si fa chiarezza su alcuni argomenti

-Cancro state mantenendo un segreto che pero’ non fa che aumentare la confusione, meglio sarebbe chiarire ed eliminare i dubbi

-Leone nuove iniziative impongono delle scelte i cambiamenti vi mettono ansia ma dovrete comunque prima o poi risolvere le questioni in sospeso, se ne avete

-Vergine in famiglia si dovrebbero risolvere delle cose e al momento non si riesce a sbloccare la situazione, c’e’ nervosismo ma se mantenete il controllo a breve passa questo problema e torna la pace

-Bilancia sono in arrivo per voi riconoscimenti economici che gia’ da tempo dovevano arrivare, dopo tanto penare, sono in arrivo

-Scorpione siete in viaggio alla ricerca di un colpo fortunato, in realta’ ve lo sareste anche guadagnato, ci vuole ancora qualche giorno ma la fortuna torna a bussare alla vostra porta state pronte

-Sagittario ci sono cose che non vi vengono riconosciute come abilita’, ma la verita’ e’ che non serve il consenso altrui per sapere che valete, quindi andate avanti, anche senza di chi non vi riconosce i meriti, la verita’ e’ che valete. Punto

-Capricorno arrivano corteggiatori e anche molta fortuna che fareste bene a riconoscere perche’ elargira’ un bel po’ di doni

-Acquario dai lunghi silenzi s’arriva a riparlare con qualcuno che non pensate possibile riprende il dialogo ascoltate le sue ragioni

-Pesci all’improvviso si aggiusteranno delle situazioni, per ora e’ faticoso ma arriva anche per voi l’agognata pace

Buona giornata ❤