Astrotarocchi 4 luglio 2023

🔴🔴🔴Astrotarocchi🔴🔴🔴🔴🔴 04 luglio 2023 🔴🔴



❗️ ❗️ Vi ricordo che sono previsioni assolutamente generiche possono non risuonarvi affatto, come invece si, si tratta di una rubrica d’intrattenimento, e appunto a carattere generale, per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi in privato ❗️ ❗️

🔴Ariete cercherete di sistemare tutte le questioni che sono in sospeso per poi dedicarvi a una sola cosa, la stabilita’ familiare o personale, quindi lavoro o alla situazione economica che volete, com’e’ giusto che sia, tanto migliorare e avrete questa soddisfazione, ci vuole solo un po’ di pazienza

🔴Toro le idee sono un po’ confuse ma torna la chiarezza e soprattutto nei prossimi tempi potrebbe arrivare una persona seria stabile e affidabile con la quale condividere le famose ” gioie e dolori ” si apre un bel periodo dove non v’interesserete molto ad altro, fatta eccezione naturalmente per le cose di vitale importanza. una primavera un po’ in ritardo

🔴Gemelli la fortuna sta bussando alla vostra porta, e piccole soddisfazioni sono in arrivo che alla lunga decreteranno il successo e se qualche problema c’e’ siete perfettamente in grado di risolverveli da sole, quindi piena padronanza della situazione, un ottimo esempio da seguire

🔴Cancro sconfiggete definitivamente un problema e finalmente riprendete in mano le fila della vostra vita, avrete tanta voglia di fare e di lavorare, potrete fare tutto quello che volete senza nessun ostacolo, la vita e’ di nuovo nelle vostre mani

🔴Leone all’improvviso interromperete un contratto, patto accordo per risolvere una faccenda di cuore…solo che pensate anzi avete la sensazione che qualcosa non va e andrete a fondo alla questione, vi renderete conto che e’ solo una vostra paura, non c’e’ nulla che non va, tranquillizzatevi

🔴Vergine fate attenzione a una persona sleale, si finge amica, ma non lo e’, riflettete bene su quello che vi suona ” strano ” non tardera’ ad arrivarvi in mente chi e’, allontanatelo / a senza tante cerimonie, e’ una persona seriamente compromessa, meglio lontano da voi

🔴Bilancia a volte il troppo stress si ripercuote sull’umore e sul fisico, non arrivate a questo, lasciate un po’ andare le cose come debbono, senza per forza voler controllare tutto, il non essere sempre possibile, appunto, poi vi fa stare male, andate oltre

🔴Scorpione c’e’ qualcosa che tenete per voi, e che andra’ chiarita ma aspettate il momento giusto per farlo, c’e’ un po’ di confusione ma la chiarezza verra’ fatta e quindi a breve vi metterete tranquille, potrebbe essere qualcosa che riguarda un autorita’, un comune o un ente statale comunque si risolve

🔴Sagittario avete deciso di superare alcune difficolta’ e farete di tutto per andare oltre, e fate bene perche’ riuscite alla grande e tornate a vedere il sole che vi rida’ carica entusiasmo e voglia di fare. Bravi

🔴Capricorno avete molto a cuore il lavoro e vi ci dedicherete seriamente andando avanti nel tempo, dovete raggiungere i vostri obiettivi, che sono talvolta pesanti ma che vi daranno enormi soddisfazioni, non perdete la vostra energia in discussioni sterili

🔴Acquario riuscirete a vedere un vostro desiderio esaudito, lo avete atteso moltissimo, chiesto e richiesto e di lassu’ hanno deciso che e’ ora di accontentarvi, ricevetelo ( quando arrivera’ ) e ringraziate il cielo per avervi accontentato, ovviamente non parlatene con nessuno e’ una faccenda fra voi e il cielo

🔴Pesci a volte e’ proprio difficile fare delle scelte, davvero pesante, ma prima che ci siate costretti dalla vita, fatelo, solo in questo modo troverete la tanto sospirata pace, avete bisogno di regolare la vostra vita



🔴🔴Buona giornata 🔴🔴