Astrotarocchi 4 giugno 2023

☀️Ariete Se attualmente vedete un blocco o qualcosa che e’ rallentato state tranquille, ci vuole un po’ di pazienza ma piano piano la strada si spianera’ e riuscirete comunque a portare avanti i vostri progetti, quindi nessuna paura

☀️Toro finiscono i momenti di costrizione, o almeno se cosi vi sembra di sentirvi, vi liberate di questa sensazione e forse si fa’ chiarezza su come state davvero, ogni tanto non fa male fermarsi ed osservarsi

☀️Gemelli per voi si aprono nuove prospettive e sopratutto nuove situazioni davvero molto positive, sara’ una bella estate per voi, con anche delle belle emozioni e divertimento, direi piu’ che meritato

☀️Cancro attenzione la fortuna bussa alla porta e vi regala una bella chiave per la possibilita’ di mettere a posto qualcosa, approfittate di questa occasione senza indugiare ancora un po’

☀️Leone tutte le cose che dovevano essere messe a posto l’avete fatte ora e’ il momento di godere un po’ dei piaceri della vita e soprattutto di riposare la testa che ne ha davvero bisogno

☀️Vergine arrivano comunicazioni dal.. cuore e se siete in attesa e’ possibile che nell’arco di una settimana si chiariscano e si risolvono, ascoltate bene prima di reagire

☀️Bilancia siete vicini a raggiungere una qualche meta che davvero era molto ambita quindi avete fatto un ottimo cammino e siete stati veramente bravi, continuate cosi

☀️Scorpione c’e’ un successo in arrivo per voi, e’ meritato state faticando tantissimo per riuscire in tutto, ma l’ambito premio per essere state comunque messe sotto pressione arriva sicuramente

☀️Sagittario giornata di riposo e di tranquillita’ quella che da tempo anche i vostri cari reclamano, godetevi la giornata e godete dei momenti belli con chi amate

☀️Capricorno chiarezza d’idee e’ la parola d’ordine, quindi quello che non lo e’ dovrete chiarirlo e seppellirlo una volta e per sempre

☀️Acquario per voi ci sono prossimi sviluppi per situazioni economiche molto positivi, cercate di riflettere velocemente e agire

☀️Pesci il ritorno di qualcuno dal passato c’e’, ci vuole tanta costanza e coraggio, ma nulla puo’ impedire di ritornare a voi, e ritornare alle sue origini



