Astrotarocchi 4 gennaio 2024

Astrotarocchi 04 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete per chi fa affari, iniziano a crescere sia i contatti che le entrate economiche, ci possono essere delle eredita’ in arrivo, se avete fatto degli investimenti portano dei buoni frutti, insomma movimenti di denaro importanti e molto interessanti

Toro ci sono in entrata dei soldi che dovevate gia’ avere incassato, e c’e’ una bella energia che restituisce eventuali cose e situazioni tolte in precedenza, c’e’ una bella grinta, e quindi rimboccatevi le maniche, la fortuna va aiutata

Gemelli ci sono accordi molto chiari che farete con qualcuno, forse 2 persone amiche per qualcosa che potrebbe o riguardare il lavoro o un uscita fra amici, in ogni caso la giornata e’ tranquilla

Cancro dalla confusione ne venite fuori un po’ nervosetti e stanchi di tollerare, ma attenzione all’improvviso una buona notizia che porta anche fortuna, cambia totalmente l’aspetto di una giornata che sembrava partire cosi cosi, finisce molto molto bene

Leone c’e’ in ballo una nuova iniziativa che vi porta a ragionare con un po’ di astuzia e a tenere d’occhio qualcuno, vi renderete conto che non c’e’ nulla da temere con questa persona e se volete potete tranquillamente stringerci accordi, la giornata comunque e’ tranquilla

Vergine arrivano notizie da parte di qualche amico probabile arrivi una proposta per andare da qualche parte, un luogo di divertimento, una gita, e se accettate andra’ anche molto bene, la giornata e’ positiva per voi

Bilancia i vostri problemi lavorativi o di qualunque natura siano stanno per avere la parola fine, e’ stato commesso qualche errore di troppo e quindi, smettera’ di creare problemi e soprattutto, cosa non da poco, cambia strada e se ne va, un’ottima giornata per voi

Scorpione in totale silenzio, qualcuno cerca un avvicinamento con voi, e’ un progetto che questa persona ha in testa da un po’, e finalmente riesce a superare la timidezza, e’ un possibile corteggiatore, pieno di fascino e di buona volonta’, da non disdegnare. La giornata e’ interessante

Sagittario per voi la famiglia o comunque la casa e’ il luogo dove vi ritemprate, e’ la classica tana dove la volpe studia la sua strategia, si riposa e riparte, ed e’ qui che vi verra’ un idea

Capricorno ci sono novita’ in arrivo sulle quali dovreste valutare la possibilita’ di dare una svolta alla vostra vita e non sono cose da poco, se c’e’ la convenienza cambiate, rinnovare l’energia e l’aria non e’ mai sbagliato, poi da cosa nasce cosa, quindi se capita non esitate troppo, la giornata scorre serena

Acquario sembra che nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri dove ci sara’ divertimento e tanta allegria, non vi pare ora di uscire dal guscio? Si quindi prendete quello che arriva e valutate cosa fare con chi

Pesci l’ansia lasciatela a chi non comprende che la vita e’ un soffio e nessuno merita di stare male a causa di altri, arrivano notizie che vi costringeranno ad avere delle discussioni ma tranquille che chiarirete e ne uscirete anche con la giusta ragione che vi verra’ riconosciuta, se avete ragione sul serio non retrocedete di un passo



Buona giornata



