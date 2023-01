Astrotarocchi 4 Gennaio 2023 a cura

di Cristina Olmi

-Ariete Prima di dare fiducia ad una persona verificate che sia veramente affidabile come persona, si puo’ trattare di questione lavorativa o economica

-Toro giornata di quiete e tranquillita’ possibili notizie da parte o di un amico o comunque notizie per un invito da qualche parte

-Gemelli Non e’ detto che gli altri hanno le vostre stesse idee. dovremmo tutti imparare ad accettare le diversita’ d’idee e di reazioni e non sempre riesce facile, portate pazienza

-Cancro per voi il sole sorride, ci sono realizzazioni molto potenti in vista, possibili nuovi incontri, nuove amicizie nuovi amori, insomma basta affacciarsi alla vita e tuffarsi

-Leone Per valicare le montagne esistono i ponti, perche’ continuate a guardare la montagna e non guardate il ponte che vi offre la possibilita’ di passare dall’altra parte?

-Vergine rimanere calmi non e’ sempre la soluzione migliore qualche volta dire in faccia quello che si pensa e’ salutare

-Bilancia Non v’inchiodate sui piccoli dettagli, guardate le cose da una visione piu’ ampia e sopratutto fate progetti a lunga scadenza

-Scorpione pensate a vecchi problemi ma risolvendoli in maniera diversa, metteteci un tocco di originalita’

-Sagittario per le decisioni che dovete prendere non fatevi intenerire dalle emozioni, cercate di essere razionali

-Capricorno i sogni vanno costruiti non vanno solo lasciati li come rifugio alla monotonia, agite

-Acquario quando battete troppo la testa da una parte provate a fare il percorso al contrario, magari non vi siete accorti di qualcosa vi siete infilati in un labirinto e dovrete fare retromarcia controllando i dettagli, e’ li che si nascondono le verita’

-Pesci avete chiuso il cuore in gabbia, presto lo dovrete liberare

Vi auguro una buona giornata