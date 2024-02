Astrotarocchi 4 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete si profilano per voi accordi fortunati o contratti magari di piccola durata, e infatti ci sono notizie che portano a un cambiamento di tipo lavorativo che vale la pena valutare ( prossima settimana ) la giornata scorre tranquilla

Toro c’e’ un amicizia che si rafforza e questo aumenta la vostra tranquillita’, si raggiungono buoni risultati molto rapidamente e anche questo aumenta la vostra autostima, insomma e’ un momento da godere in pieno. La giornata scorre tranquilla

Gemelli ci possono essere degli sbalzi d’umore, e arrivano comunque piccoli successi, sarete molto concentrati sulla famiglia e sulle vostre cose la giornata da pomeriggio in poi rimane stabile

Cancro si profila all’orizzonte un contratto promettente e gli accordi saranno chiari, nel frattempo i sbalzi di umore sono alle porte, non date loro retta e fate qualcosa che vi piace fare, ingannate il malumore e sicuramente tempo qualche ora e non ci penserete piu’

Leone all’improvviso ( prossimi giorni ) possono arrivare notizie di lavoro che rallentano i programmi, ci sono prove da superare, e che un po’ fanno patire, ma ne uscite bene e anche in fretta, nessuna paura solo qualche giorno e tutto passa

Vergine per voi c’e’ in arrivo una persona molto affidabile disposta ad aiutarvi a risolvere qualcosa, potrebbe essere con un familiare o con uno in particolare molto furbo e inaffidabile, state tranquille viene fermato e la risolvete bene, la giornata scorre tranquilla

Bilancia ci sono delle difficolta’ a fare delle scelte riguardo le amicizia sincere e quelle meno sincere, state tardando questa scelta ma prima la fate, prima vi sentirete meglio, la giornata comunque scorre tranquilla

Scorpione alcune sofferenze d’amore vi possono far commettere delle imprudenze, c’e’ un accordo segreto con qualcuno ma le cose non andranno come volete voi e rischiate di dover discutere pesantemente con qualcuno, meglio evitare ” furbate ” si rischia di far peggio, la giornata comunque qualche nuvola la presenta

Sagittario attenzione all’uso della parola, non danneggiate gli altri e sopra tutto cercate di essere sinceri con le persone amiche, si rischia di rimetterci molto e perdere veramente molto. La giornata e’ tranquilla

Capricorno state tenendo dei successi solo per voi e fate bene, l’invidia e’ proprio attiva sempre, continuate a non palesare nulla, si rischia che non ve lo facciano godere a pieno, e comunque il successo e’ sulla vostra strada, la giornata e’ positiva per voi

Acquario allìimprovviso si risolve qualcosa e dovrete fare attenzione al tipo di proposte che sono in arrivo, non sono buone per voi e soprattutto a voi non porterebbero nessun vantaggio. Occhi aperti

Pesci una chiave vi viene fornita da qualcuno per risolvere una questione molto pesante e vi converra’ accettare, ci saranno dei vantaggi non indifferenti strada facendo. La giornata e’ tranquilla



Buona giornata



