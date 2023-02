Astrotarocchi 4 Febbraio 2023

Fisio fit



-Ariete Consolidate i progetti e siate realistici ben presto saprete come superare eventuali ostacoli. Attenzione ai pettegoli e prestate attenzione a quello che dite

-Toro Apritevi un varco attraverso la confusione per raggiungere il nocciolo di una questione, potrete lasciarvi alle spalle qualcuno indesiderato del passato

-Gemelli Vi aspettano momenti avventurosi ma non avete nulla da temere siete protetti da nemici e da raggiri rendetevi finalmente conto del valore che avete, voi possedete vigore aspettate con pazienza il momento in cui potrete mostrarlo

-Cancro Oggi giornata d’introspezione, esplorate i vostri angoli piu’ nascosti, non tutto e’ come sembra mantenetevi saldi nei vostri principi, attenzione ai manipolatori

-Leone Superate dubbi e incertezze rilassatevi e concentratevi e’ necessaria una visione chiara delle questioni, immaginate successi e il vostro futuro, la fortuna vi sta venendo incontro. Siete leader naturali. Evitate l’arroganza

-Vergine Trasformate un momento di crisi in una sfida in grado d’insegnarvi qualcosa e in questo we approfittate per riposarvi e rigenerarvi nella giusta maniera

-Bilancia Date sfogo alla vostra creativita’ scoprite il successo e la prosperita’ oggi e’ la giornata in cui la fortuna dovrebbe toccarvi quindi occhi aperti e non lasciatevela scappare e’ sempre utile averla come alleata

-Scorpione Oggi la luce delle stelle vi guida, non avete nulla da temere saranno loro a darvi l’input giusto e i giusti riconoscimenti possibili colpi di fortuna

-Sagittario Oggi e’ possibile che qualcuno inizia qualcosa di nuovo, state certi che andra’ bene, avete la giusta spinta e la giusta motivazione per far si che le cose vadano nella direzione giusta e abbiano successo

-Capricorno Anche per voi oggi comincia qualcosa di nuovo qualunque cosa essa sia, amore, lavoro cercate di essere si creativi ma anche molto attenti a rimanere con i piedi a terra

-Acquario Oggi siete stabili nelle vostre decisioni attenzione potrebbe essere utile essere un po’ piu’ elastici meno convinti d’avere ragione a volte basta semplicemente farsi una domanda e accorgersi che non e’ solo come pensate voi ma ci sono anche variabili meno rigide e piu’ percorribili

-Pesci Oggi alti e bassi nell’umore e delle situazione insomma il malumore oggi e’ possibile quindi niente paura e’ solo un giornata gia’ domani il sole torna a splendere



