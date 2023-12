Astrotarocchi 4 dicembre 2023

Astrotarocchi 04 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete la giornata si presenta un po’ di alti e bassi, dovrete fare attenzione alle possibili discussioni, che fareste meglio, se potete, ad evitare, comunque un po’ di confusione la portano, questo non arresta la vostra marcia verso le vostre mete, ma rischiano di rallentare il passo, evitate e andate oltre

Toro la giornata si presenta bene, arrivano notizie all’improvviso che sembrano essere molto positive per voi, potrebbero essere notizie inerenti lavoro, questioni economiche che in questo periodo iniziano a muoversi e a girare del verso giusto, quindi direi la giornata e’ da sfruttare al meglio possibile

Gemelli nonostante il momento non sia dei migliori, e c’e’ un po’ di confusione, sembra che sia destinata ad essere falciata via da una buona notizia, qualcuno, o torna, o vi risolve un problema o ambedue sta di fatto che la giornata prende una piega decisamente positiva

Cancro se nei giorni precedenti siete stati sotto pressione, sicuramente questa pressione diminuisce, e alcune questioni lentamente si avviano a chiusura, la giornata risulta essere meno pesante del solito e qualcosa che riguarda lavoro o famiglia si risolve subito

Leone oggi prendete le distanze da qualcuno che proprio non reggete piu’, e vi allontanate, nel contempo incontrerete nuove persone con le quali si apriranno bei dialoghi e belle possibilita’ future, la giornata parte cosi cosi poi strada facendo recupererete terreno, e sicuramente vi passa quel fastidio tipico di quando le persone non capiscono che soffocare gli altri non e’ un’idea brillante, tranquilli che ve ne liberate

Vergine qualcuno fa finta di fregarsene della vostra amicizia, o lo fara’, attenzione cerca solo di attirare la vostra attenzione mettendosi al centro del palcoscenico, se cosi e’, e ci tenete allora potete chiarire la faccenda, diversamente lasciateli al centro del palcoscenico e cambiate strada, l’amicizia e’ tanta altra roba, non questo, quindi se v’interessa poco lasciateli alle loro convinzioni

Bilancia i dispiaceri in questo periodo non sono mancati ma c’e’ anche luce in fondo al tunnel che dovreste percorrere in modo veloce invece di fermarvi a guardare il buio, alzate lo sguardo e andate oltre verso l’uscita, fuori di li, c’e’ il mondo che vi aspetta, quindi avanti tutta e lasciate tutto quello che non serve, alle spalle, la giornata e’ molto di riflessione, fra le tante metteteci anche l’uscita dal tunnel

Scorpione la distanza o avvicina o allontana, nel caso vostro spesse volte avvicina, ma per come siete sensibili, basta una minima variazione a farvi temere il peggio, non c’e’ nulla che non va, semplicemente ci sono giornate diverse una dall’altra, abbiate fede e non convincetevi di cose che non ci sono, la giornata comunque e’ buona

Sagittario attenzione alle strategie messe in atto per un po’ farvi passare per quello che non siete, certe persone hanno la fantasia illimitata, lasciate correre, il fiume quando e’ impetuoso copre la verita’, ma quando e’ in secca tira fuori le pietre ( la verita’ ) e vedrete che la vostra soddisfazione l’avrete, nel frattempo lasciate correre l’acqua

Capricorno la vostra giornata e’ impegnativa, e fra una corsa e l’altra spunta fuori la consapevolezza che per voi, tempo non ce n’e’ forse e’ il caso di rivedere le priorita’, e concedervi maggiore riposo e spazio, se non lo fate, attenzione e’ la vita poi che lo pretendera’, meglio che scegliate voi, cosa limare a vostro vantaggio

Acquario inizia qualcosa di nuovo che vi entusiasmera’ come i bambini di fronte a un nuovo giocattolo, si muovono i primi passi per consolidare quello che un domani vi rendera’ molto molto bene, quindi le basi le farete ora, fatele al meglio che potete ve lo ritroverete in avanti

Pesci Arrivano notizie di qualcuno e ci sono scelte da fare. Qualcuno difendera’ il vostro operato, e riuscirete comunque a spuntarla su una questione importante, non perdete le speranze niente e’ definitivo in bene o in male, ci sono possibili notizie di lavoro



