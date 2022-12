ASTROTAROCCHI: 4 DICEMBRE 2022

⛈Ariete e’ una giornata dove molti pensieri si stanno affollando e si ripetono e’ bene rilassarsi e provare a pensare a qualcosa di piacevole, a volte le risposte e le soluzioni arrivano per caso, tentate

🌧Toro per voi ci sono in arrivo a parte una bella energia potente che vi permette di fare molto di piu’ di quello che pensate, ma anche ottime notizie che possono riguardare o la famiglia, oppure qualcuno che e’ molto legato a voi sia mentalmente che fisicamente, forse notizie che aspettate? Probabile comunque sono ottime davvero

⛈Gemelli una giornata tranquilla all’insegna del ” prendiamocela comoda” e non fate male a riposare, ci saranno momenti molto sotto pressione, lavorativamente parlando, quindi ogni minuto strappato al riposo e’ tutto di guadagnato

🌧Cancro le vostre speranze verranno esaudite, in qualunque settore vitale, si avranno o si hanno relazioni felici, e si raggiungono tutti gli obiettivi prefissati, se ci sono problemi si risolvono, le indicazioni sono di rilassarsi e godere per ora, dei piccoli piaceri che la vita ci offre, siamo gia’ fortunati in questo

⛈Leone all’improvviso vi diventa chiaro qualcosa, vorreste fare una scelta ma per ora non potete farla. Farete un passo indietro ma avete il fuoco della passione che brucia e vi sentite legati a qualcuno, girate e rigirate e farete qualcosa che puo’ sembrare poco saggio, in realta’ risolverete una questione, quindi per una volta ben venga la poca saggezza

🌧Vergine una giornata serena all’insegna delle cose quotidiane che sempre fate, ma attenzione c’e’ un piccolo colpo di fortuna che aiuta, puo’ arrivare da qualunque parte, e’ comunque una buona giornata

⛈Bilancia vi spostate silenziosamente con fare astuto verso un periodo in cui controllerete tutto e pianificherete con cura diverse cose, dal lavoro alle amicizie, a chi dare spazio e a chi no, insomma una bella pulizia ogni tanto ci sta bene

🌧Scorpione c’e’ qualcosa che vi crea confusione e disturbo nuovi inizi o di un progetto o la rivisitazione di qualcosa che gia’ conoscete vi sta un po’ infastidendo, procedete per gradi, in serata dovreste avere le idee piu’ chiare

⛈Sagittario ci sono successi pronti ad aprirsi davanti alla vostra strada e qualche ostacolo lo trovate sicuramente, prendetela come una sfida e combattete, riuscirete nei vostri progetti senza che nessuno possa fermarvi, smettere di progettare e’ un po’ come smettere di sognare, non permettetelo a nessuno

🌧Capricorno ci saranno comunicazioni per accordarvi su qualcosa di importante che vi portera’ ad arricchirvi anche a livello emozionale oltre che materiale, sara’ una bella esperienza quella che sara’ possibile accada nei prossimi giorni, non fatevela scappare

⛈Acquario c’e’ stato un momento un po’ pesante a livello finanziario ma questo periodo e’ finito, ritorna per voi l’abbondanza e il denaro comincia di nuovo a circolare, potete rilassarvi

🌧Pesci state provando in tutti i modi ad unire due sponde e state gettando le basi per creare una possibilita’ fra due strade che sono parallele e sembrano non incontrarsi in realta’ questo ponte le unira’ e le saldera’ senza possibilita’ di ripensamenti. State lavorando nonostante tutto molto bene. Bravi

⛈ Buona domenica a tutti 🌧

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

