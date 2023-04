Astrotarocchi 4 aprile 2023 di Cristina Olmi

-Ariete Sono in arrivo per voi, notizie fortunate e che sembravano ferme, in realta’ sono ottime e gia’ sono in viaggio.

-Toro prenderete la decisione di non pianificare nulla e di procedere con il cuore, e’ una decisione ottima la vostra vi porta a una bella realizzazione

-Gemelli fate attenzione che una volpe e’ in movimento verso di voi sotto le mentite spoglie di un corteggiatore, e’ un avventuriero che passa e va, regolatevi di conseguenza

-Cancro se siete prossimi a una partenza andra’ molto bene e ci sara’ da divertirsi, un po’ di relax non guasta mai

-Leone avete deciso di fare silenzio, e questo cambiamento porta dolore anche a voi, e’ una situazione che per ora permane, ma che potete cambiare quando volete, tutto dipende da voi

-Vergine si fanno progetti per momenti di relax e di riposo con amici e persone a voi care, ci saranno momenti veramente belli da condividere

-Bilancia la situazione generale e’ stata molto pesante, ma non mettendo limiti al destino cambieranno le cose e si risolveranno con la vostra pace finalmente raggiunta

-Scorpione un momento molto forte di nervosismo e di sopportazione, ma e’ veloce, anche se lascia il segno, entro qualche giorno tutto si placa e ritornerete al tran tran quotidiano

-Sagittario vi muovete in cerca di fortuna e trovate stabilita’ che in certi periodi e’ una manna dal cielo, ma a volte puo’ diventare noiosa, meglio un po’ di noia che le tempeste

-Capricorno il cuore vi getta in confusione ma tranquilli troverete subito la strada per la serenita’, niente e nessuno vi porta via il sonno, fate bene, rasserenatevi

-Acquario finalmente il sole torna a splendere, avete bisogno di ricaricare le pile, e quale astro puo’ farlo meglio del sole? Se non c’e’ lo avrete dentro, sta di fatto che arriva una valanga di energia positiva, via i musi lunghi. Rilassatevi

-Pesci siete un po’ agitati a causa di un rallentamento, puo’ accadere ma questo deve servire anche a rallentare la mente, riposatevi ne avete bisogno.

Buona giornata ❤

