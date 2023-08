Astrotarocchi 4 agosto 2023

🌟🌹🌹🌟Astrotarocchi 🌟🌹🌹🌟

🌟🌹 04 agosto 2023 🌹🌟



🌟Ariete dopo aver riflettuto ora avete deciso di prendere una strada, avete subito messo un freno alle difficolta e poco importa di chi incontrete o se farete la strada in solitaria, la farete ad ogni costo per arrivare al vostro traguardo. Ottima decisione

🌹Toro siete testardi e caparbi fino all’esasperazione, ma con la vostra ” proverbiale ” calma anche voi arrivate dove volete sempre, cambiare direzione quando l’aria e’ satura fa bene a voi e alla vostra serenita’, anche se i cambiamenti sono ostici, a volte salvano il quieto vivere, fateli se necessari

🌹 Gemelli qualcosa si sta risolvendo, abbiate fede c’e’ bisogno ancora di un po’ di pazienza ma poi quello che non va, lo falcerete senza troppi scrupoli, quello che non avete fatto in tanto tempo potrebbe accadere in mezz’ora, guai a pestarvi il ” calletto ” un po’ di pulizia non guasta

🌟Cancro nuove amicizie sono in arrivo, vi sentirete allietate da queste conoscenze ma attenzione una e’ una furbetta o furbetto quindi occhi aperti che non sia solo ” fumo negli occhi ” o il canto di una sirena, che puo’ cantare anche altrove direi

🌟Leone potreste avere qualche battibecco o discussione per questioni lavorative e scoprire qualcosa che non vi va giu’, se potete evitate di essere pesanti e semplicemente dite quello che pensate, comunque la questione si risolve in giornata, per gli altri un po’ di nervosismo e’ nell’aria

🌹Vergine quando le vostre ragioni non collimano con quelle degli altri non e’ necessario dover convincere il mondo, saranno i fatti a parlare se avete ragione, bene se non l’avete be’ almeno non potranno dire che per forza volevate imporre qualcosa, a volte non c’e’ peggior sordo di chi non vuole sentire

🌹Bilancia ogni tanto un po’ di tranquillita’ non guasta, mettete a tacere anche un po’ la mente, fate cose che vi piace fare e finalmente un po’ in inganno la mente la tratterrete altrove, insomma trovate un modo per sviare il pensiero o i pensieri fissi

🌟Scorpione le persone si conoscono davvero soltanto dopo anni. A volte pensiamo di conoscere qualcuno dopo qualche settimana, ma non è così: soltanto il tempo consente di intrattenere delle relazioni in piena fiducia. Qualche delusione potra’ arrivare ma con il tempo passera’, qualcosa in ogni caso l’avremo imparata

🌟Sagittario Le opportunità della vita vanno cercate nelle cose sconosciute. E’ soltanto aprendoti al mondo che il mondo ti tenderà le braccia. Bisogna saper intercettare la fortuna e cogliere l’opportunità al momento giusto. Questo potrebbe essere quello giusto

🌹Capricorno Quello che gli altri vedono in te è la capacità di metterti nei loro panni senza fare sforzi particolari. Per questa ragione la tua compagnia è molto richiesta, e spesso cercano i tuoi consigli anche coloro che non avresti mai immaginato si fidassero di te. Fai in modo che se chiedono tu sia sempre disponibile

🌹Acquario I cambiamenti che sono intervenuti nell’ultimo periodo non sono stati pochi e, in alcuni casi, possono forse essere giunti anche inattesi. Se tuttavia da un lato ti hanno spaventata, dall’altro continuano a incuriosirti e ti spingono a cimentarti in avventure nuove e diverse. Continuate a farlo che di prova in prova state andando verso la conquista delle vostre mete

🌟Pesci la chiave del successo è poco distante da te, a portata di mano. Per prenderla però, dovrai riuscire in un’impresa apparentemente semplice, ma in realtà molto più complessa del previsto. Non mollate il colpo riuscirete a vincere dove altri hanno rinunciato



🌟🌹 Buona giornata 🌹🌟