Astrotarocchi 4 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi



🌞Ariete arrivano comunicazione che chiariscono una questione e si bloccano dubbi, incertezze e sofferenza e finalmente si respira

🌞Toro ci sono belle sorprese per voi in arrivo, e soprattutto arriva anche una bella dose di allegria che ci vuole e non guasta mai

🌞Gemelli vi riparerete dietro l’affetto di chi vi e’ piu’ caro e con la furbizia che vi contraddistingue affronterete cambiamenti e progetti nuovi che avete gia’ in testa. Fate bene, teneteli per voi

🌞Cancro Siete un po’ giu’ di corda avete preso o prenderete decisioni difficili e improvvise, sono necessarie per il vostro equilibrio interiore, non fatevene una sofferenza in piu’

🌞Leone siete presi dall’estro della creativita’ che ciclicamente si ripresenta e’ un ottimo modo per scaricare la tensione e creare cose degne di un re o regina come voi

🌞Vergine c’e’ stato qualcosa che ha creato confusione, ma state tranquilli e’ stata solo una tempesta momentanea torna subito il sereno

🌞Bilancia attenzione che qualcuno cerca di portarvi via qualcosa e trama un po’ alle spalle, per qualche giorno non fidatevi di nessuno

🌞Scorpione comunicazioni veloci con una donna che ha un problema siate pronte ad aiutare a risolvere la questione ve ne sara’ riconoscente

🌞Sagittario una persona poco sincera verra’ allo scoperto sappiatevi regolare di conseguenza, non e’ affidabile

🌞Capricorno arrivano sorprese inaspettate, evento che cambia in meglio la situazione attuale, ci saranno decisioni da prendere

🌞Acquario sarete molto riflessive anche se sempre un po’ d’ansia vi accompagna, eliminatela non ci sono motivi reali per temere il peggio, la situazione generale migliora

🌞Pesci ci sono influenze molto positive per voi, abbiate solo ancora un po’ di pazienza e tutto si risolvera’o gran parte delle questioni sospese si metteranno apposto



🌞Buona giornata 🌞

