Astrotarocchi 31 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE vi siete sovraccaricati di troppe cose, situazioni e persone, oggi almeno decidete di alleggerirvi, prendetevi una giornata solo per voi e per fare le cose che vi piacciono, per il resto c’e’ tempo

TORO cercate nelle cose di andare a fondo, cercate di capire meglio le persone e le situazioni, poi vedrete con molta piu’ chiarezza chi e cosa fa bene a voi, prima che ad altri, avrete delle soddisfazioni e riuscite a risolvere qualcosa, giornata tranquilla la vostra

GEMELLI la giornata e’ tranquilla ci sara’ molta empatia con qualcuno, forse perche’ siete particolarmente legate a questa persona e comunque la giornata scorre liscia e con qualche soddisfazione

CANCRO con l’aiuto della fortuna arrivano anche dei meriti che vi vengono riconosciuti e con un po’ di astuzia riuscirete ad andare anche oltre ed ad ottenere di piu’, dipende solo da voi

LEONE Arrivano comunicazioni di persone amiche c’e’ un po’ di nervosismo, ma qualcosa che deve iniziare trova una soluzione che anche se molto faticata, la trova ed e’ possibile qualche spostamento, una giornata di alti e bassi ma che passa

VERGINE la mancanza di qualche novita’ in questo momento vi spegne l’entusiasmo ma, dovete stare tranquilli e’ solo di passaggio la monotonia del momento, a breve arriveranno gioie e soddisfazioni

BILANCIA La giornata scorre tranquilla senza grandi colpi di scena, qualche piccolo ostacolo, ma niente di diverso dal solito quotidiano, c’e’ solo forse un po’ di stanchezza

SCORPIONE con un po’ di astuzia e osservando alcune questioni capirete la strada da prendere per la realizzazione e come arrivare alla fortuna, c’arriverete

SAGITTARIO arrivano notizie in famiglia che chiariscono qualcosa e ci saranno scelte da fare, porteranno a risolvere una questione, in maniera positiva per voi, e che e’ da tempo che cercate

CAPRICORNO Con calma arriverete a prendervi delle belle soddisfazioni e sopratutto anche ad avere momenti di gioia e di serenita’, e’ davvero questione solo di tempo

ACQUARIO la fortuna e’ con voi, se dovete fare qualcosa fatelo, e’ il momento giusto per iniziare e sopratutto siate determinate c’e’ il sacrificio ma anche le giuste ricompense, diamoci da fare

PESCI sembra che tutto sia cristallizzato e fermo, in realta’ nulla lo e’, arriveranno a breve notizie che vi riguardano e di alcune cose che cominciano a prendere forma e a risolversi, probabile a favore di chi e’ nel giusto



Buona giornata