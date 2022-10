Astrotarocchi 31 Ottobre 2022 a cura di Cristina Olmi



❤ Ariete ci sara’ una mattinata un po’ confusionaria, nell’arco del pomeriggio sera riuscirete a rimettere ordine alle idee e’ una giornata un po’ da montagne russe ma passa

❤ Toro una giornata la vostra piena di buona volonta’ energia e di grande passaggi di fortuna che possono manifestarsi in modo diverso o aiuti inaspettati, sorprese, insomma una buona giornata per voi

❤ Gemelli arrivano notizie e sono possibili o spostamenti o arrivi da parte di qualcuno e sopratutto saranno notizie che fanno bene al cuore quindi o di parenti o della persona che amate

❤ Cancro ci sono piu’ possibilita’ da scegliere ma non prenderete quella piu’ facile, sceglierete quella piu’ complicata ma che vi dara’ una marea di soddisfazioni e una bella stabilita’

❤ Leone state sopportando questioni di lavoro veramente un po’ noiose ma presto ci sara’ un accordo e una chiave per sbloccare questa situazione, comunque entro breve iniziera’ a migliorare in generale la situazione compreso l’amore

❤ Vergine piccoli ostacoli li supererete alla grande e realizzerete una buona giornata con anche qualche piccolo colpo di fortuna da non farvi scappare

❤ Bilancia c’e’ la possibilita’ d’inviti, di riconoscimenti, eventi sereni dove c’e’ anche la possibilta’ di divertirvi insieme a persone con cui vi trovate bene e in allegria approfittate per riposare

❤ Scorpione avete voglia di qualcuno che vi riconosca il sentimento che provate, la sensibilita’ e che non vi faccia piu’ patire troppo, ci vorra’ un po’ per cambiare la rotta ma otterrete esattamente cio’ che volete, quindi lavorate in tal senso e presto arrivano i risultati

❤ Sagittario occhio a qualche battibecco in famiglia o a qualcosa che si ripete in determinate circostanze, cercate d’interrompere questo circolo magari cercando di capire cos’e’ che dovrete cambiare e modificate gli eventi, e’ possibile farlo

❤ Capricorno attenzione avete una bellissima fortuna che vi gira intorno sono possibili vincite e colpi di fortuna, tentatela un po’ ( la fortuna MA CON MODERAZIONE mi raccomando )

❤ Acquario si fa chiarezza su qualche questione un po’ delicata e in particolare o con il vostro compagno o con una persona amica e torna il sereno in generale migliora un po’ il settore finanziario

❤ Pesci troppa ansia e nervosismo, abbassate il livello dello stress in questi giorni cercate di riposare un po’



Vi auguro una buona giornata ❤

