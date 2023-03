Astrotarocchi 31 Marzo 2023

-Ariete la giornata sembra scorrere tranquilla, forse c’e’ un pensiero costante per qualcuno e la speranza che ci possa essere un qualche tipo di confronto. Arriva un periodo in cui sarete molto corteggiate

-Toro si fanno accordi che sono stati lunghi da raggiungere ma finalmente sembrano aver preso la piega giusta e saranno stabili , per chi non deve fare accordi la giornata scorre tranquilla

-Gemelli siete in attesa di notizie che possono riguardare sia il lavoro che la vita sentimentale, a breve si apre qualche porta, tenetevi pronte a iniziare un nuovo cammino

-Cancro in testa c’e’ il desiderio di risolvere alcune beghe e sicuramente nell’arco del prossimo periodo si risolveranno, ogni cosa ha il suo posto giusto al momento giusto

-Leone vi siete messi al riparo, isolati, ma la cosa che non sapete e’ che le questioni che avete in questo momento si risolveranno in maniera positiva per voi

-Vergine si potranno fare scelte fortunate che porteranno dei buoni guadagni quindi non abbiate paura di fare la scelta sbagliata

-Bilancia ci saranno movimenti/spostamenti davvero molto fortunati, e una bella chiave per aprire nuove porte, il problema e’ che siete molto confusi e la paura vi sta bloccando, eliminatela prima possibile e andate avanti, prima di congelarvi del tutto

-Scorpione siete competenti e capaci nel vostro lavoro, i meriti vi verranno riconosciuti, e sancirete finalmente il vostro successo, sarebbe anche ora

-Sagittario siete pronti per un nuovo inizio molto fortunato dove persone affezionate a voi, ma anche altri, vi aiuteranno nel vostro progetto, e’ un progetto vincente

-Capricorno le notizie di qualcosa che avete fatto bene corrono veloci e qualcuno un po’ si infastidira’, a voi non interessa andate avanti per la vostra strada, chi vuole sa come comportarsi e muoversi senza tanto chiacchierare

-Acquario fine di una situazione che potrebbe anche essere legale si mette uno stop definitivo e si comincia una nuova vita piu’ consona alle vostre corde

-Pesci di tutta la confusione che avete passato, restera’ solo un brutto momento da ricordare, sta per arrivare il sole

Mi piace: Mi piace Caricamento...