Astrotarocchi 31 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 31 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete cambio di direzione ad un idea che avete avuto, e come sempre all’improvviso fate una scelta verso qualcosa che sara’ molto molto positivo per voi, ci sono successi e soddisfazioni in arrivo, la giornata e’ buona

Toro c’e’ una chiave a sbloccare qualcosa a cui non si era pensato e insieme a qualcuno, forse alcune persone amiche ed e’ una bella idea a cui occorrera’ tempo per essere fattibile come cosa, nel frattempo pianificatela, la giornata e’ buona

Gemelli torna la tanto sospirata serenita’ grazie alla soluzione di un problema che ha dato veramente fastidio e si ritorna anche alla stabilita’ in tutti i sensi, detto questo c’e’ la possibilita’ di qualche ritorno, di qualunque tipo, la giornata comunque e’ buona

Cancro l’umore e’ un po’ ballerino ed e’ dovuto da dei tagli fatti, anche da altri che non vi vanno giu’, ma una riflessione bisogna farla non avete mai pensato che chi non vi vuole, non vi merita ?

Sulla base di questo, forse e’ un bene cosi.

Leone sembra che qualcuno vi aiutera’ in qualcosa e l’aiuto e’ valido, inoltre questo apre le strade alla fortuna che interviene un po’ quando non ce l’aspettiamo e arriveranno ottime occasioni per cambiare, a voi poi le scelte, la giornata e’ risolutiva

Vergine un colpo di fortuna porta via tutte le angosce di questo periodo si trova una chiave che apre un po’ di confusione, ma nulla di cui preoccuparvi, si chiarisce e si sistema, per ora aspettate con prudenza l’accadere degli eventi, la giornata e’ tranquilla

Bilancia si fermano di colpo gli ostacoli e finalmente potrete decidere senza nessun condizionamento cosa fare e con chi, i tagli sono stati fatti, le persone non consone, eliminate, ora non vi resta che iniziare un nuovo ciclo con chi volete e nel modo che preferite, arrivano notizie e la giornata e’ buona

Scorpione qualcuno propone un accordo a voi, ma attenzione non e’ un po’ ingannevole come persone, lo chiede per un suo tornaconto personale, e informarsi di altro, quindi allontanate senza troppo pensarci, la giornata scorre comunque tranquilla

Sagittario a volte s’imboccano strade sbagliate e bisogna avere il coraggio di tornare indietro e prenderne altre, prima lo fate prima arriverete alla giusta meta, nel frattempo nelle nuove conoscenze fatte o che farete qualcuno interessante c’e’, la giornata e’ buona

Capricorno bisognera’ tenere a freno la voglia di rispondere per le rime a qualcuno si trasformerebbe in una valanga, lasciate correre si puo’ tranquillamente evitare senza nemmeno discutere. La giornata e’ comunque buona

Acquario energia e vitalita’ da vendere, approfittate di questo momento per mettere a posto quello che al momento e’ ancora in attesa e approfittate per respirare un po’ di tranquillita’, la giornata e’ buona

Pesci in questa giornata c’e’ voglia di esagerare con alcune cose ma e’ consigliabile evitare potreste poi non sentirvi poi a vostro agio, la giornata comunque e’ buona ma impegnativa



Buon venerdi a tutti



