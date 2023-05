🔹🔸🔸🔸🔹🔸Astrotarocchi🔹🔸🔸🔹🔸🔸🔹🔸 31 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔹🔸



🔹Ariete arriva per voi una giornata che sembra serena e tranquilla anche se poi i pensieri non si fermano mai, si pensa comunque alla famiglia, a gli affetti piu’ cari, direi proprio una giornata tranquilla

🔸Toro si cerca in qualche modo di disturbare la vostra tranquillita’ ma niente ci riesce, siete chiusi in protezione e non lasciate passare nulla, approfittate per riposare un po’

🔹Gemelli alcune gratificazioni sono in arrivo, e con l’astuzia si raccolgono notizie che possono interessarvi, eliminando strada facendo quello che e’ spazzatura, brave, fate bene tenete solo le cose importanti

🔸Cancro arrivano buone notizie al riguardo di questioni economiche che si risolvono e piano piano vi state rimettendo in ordine. E’ solo questione di tempo e di strade che piano piano inizieranno a riaprirsi state per cominciare un nuovo ciclo migliore di questo

🔸Leone e’ un momento un po’ spento, dove sembrano non esserci strade, in realta’ state facendo qualcosa di molto importante state risolvendo questioni vostre e fate bene, con la mente libera le strade si aprono in automatico, quindi ben fatto !

🔹Vergine state volando via ma qualcosa di molto pesante ancora vi tiene un po’ a terra, e’ proprio dalla pesantezza che dovete volare via, pianificate ogni cosa con cura e andate oltre chi vi bagna le ali per trattenervi

🔸Bilancia la leggerezza d’animo a volte e’ necessaria per ritemprare animo e corpo, c’e’ necessita’ di divertirsi e alleggerire i carichi che ultimamente sono stati pesanti, una sana risata alleggerisce il cuore. Fatevela

🔹Scorpione la nostra testa non e’ una pattumiera, ogni tanto ha bisogno di essere sgombrata, lasciate andare le cose che non servono e rilassatevi anche voi un po’, troppa tensione non aiuta nei vostri programmi

🔸Sagittario avete fatto quello che potevate e ora respirate, a volte i serpenti escono dalla porta e rientrano dalla finestra, evitate di farli rientrare

🔸Capricorno qualcuno torna nella vostra vita e dipendera’ da voi quello che accetterete o meno da questa persona se dovete chiudere un circolo approfittate per non farlo tornare di nuovo

🔹Acquario la fortuna vi e’ vicina potrebbe accadere che una mano insperata vi aiuta o magari qualcuno che si offre spontaneamente insomma non perdete il treno

🔸Pesci coraggio e’ il momento davvero pesante che sembra non finire mai, ma finira’, prenderete le vostre soddisfazioni e quel momento vi accorgerete di aver superato una tempesta e di essere diventati forte, attenzione a non fare cose azzardate, per ora non andrebbero in porto



Buona giornata