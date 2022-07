Astrotarocchi: 31 luglio 2022

🌛Ariete si chiude con un passato pesante e si faranno scelte, con una bella dose di astuzia andrete verso un successo su cui nessuno aveva contato e che in realta’ avrete quindi bravi!! 🌛Toro all’improvviso arriva per voi una piccola fortuna e la decisione che prenderete portera’ pace e un po’ di serenita’ in un momento dove non sembra essere cosi scontata, prendete quando potete 🌛Gemelli per voi una triade di carte davvero buona c’e’ stata si pesantezza ma anche soluzioni che avete trovato, c’e’ stato un cambio di direzione anche molto molto fortunato, in arrivo soldi o possibili contratti. Meglio di cosi.. 🌛Cancro c’e’ un rinnovamento davvero importante per voi e un accordo un patto che portera’ molte buone possibilita’ non state troppo a pensarci, usate l’intuito e seguitelo 🌛Leone c’e’ qualcuno che a voi interessa che sembra non passare un bel momento e siete preoccupati, fatevi vivi e vedrete che vi spieghera’ tutto 🌛Vergine state aspettando riconoscimenti da parte di un ente che al momento e’ bloccato, c’e’ confusione che va chiarita, certificati che non sono apposto e le notizie appunto sono di mettere in ordine tutto questo per poi veder riconosciuti i vostri compensi 🌛Bilancia in questo periodo possono esserci cambiamenti lavorativi e potrete fare qualcosa che vi piace molto e per i quali avrete un sacco di gratificazioni guardatevi intorno 🌛Scorpione c’e’ mancata chiarezza e fastidi causati da altri ma dovete stare tranquilli si mettera’ tutto apposto, un po’ lenta come soluzione, ma definitiva 🌛Sagittario E’ un passaggio delicato che state facendo da un periodo a un’altro ma se seguirete il cammino gia’ fatto e’ perduto in passato non otterrete molto, provate a cambiare strategia e otterrete miglior risultato 🌛Capricorno nel cuore avete un uomo ma sceglierete, nei prossimi giorni di frequentare qualcun’altro e di chiudere, successivamente con qualcuno, insomma un momento di subbuglio dove pero’ poi saprete esattamente cosa fare 🌛Acquario un ciclo si ripete ma stavolta con successo lo risolverete e finalmente la stessa situazione che si ripete all’infinito finira’ avete appreso qualcosa 🌛Pesci una situazione nei prossimi giorni che sembrava difficile, si rimette apposto e finalmente potrete respirare e tornare a sorridere 🌛Buona giornata 🌛 Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

