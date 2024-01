Astrotarocchi 31 gennaio 2024

­čî╣Astrotarocchi ­čî╣ 31 Gennaio 2023 di Cristina Olmi



­čî×Ariete per voi ci sono nuovi inizi che portano stabilita’ e tranquillita’ a livello finanziario, con delle scelte da fare, ma attenzione quella che sembra una scelta fatta con astuzia e giusta vi porta alla confusione, cercate di riflettere e di valutare bene, la giornata comunque scorre liscia

­čî×Toro arrivano buone notizie che portano la chiarezza che tanto si cerca in questo periodo, ci sono stati impedimenti per avviare qualcosa, ma quello che ve l’ha impedito prima o poi verra’ risolto, a fare luce sulla questione, ci sara’ una persona competente che riportera’ la tranquillita’ e la serenita’, la giornata e’ buona

­čî×Gemelli qualcosa ancora c’e’ da sistemare ma a breve ritornerete alla vostra tranquillita’, buoni i contatti e c’e’ la ripresa, per chi lavora in proprio, delle attivita’ , potrebbero arrivare nuove conoscenze ( nei prossimi giorni ) che non sono niente male, la giornata e’ faticosa, ma produttiva

­čî×Cancro la giornata per voi e’ ottima, ci sono belle energie per voi e sopratutto tanta voglia di rivoluzionare un po’ tutto, se v’impegnate sul serio a cambiare le cose , ci riuscite e’ il crederci veramente che risulta essere difficile, comunque delle piccole modifiche nella giornata di oggi ci saranno e andranno bene perche’ sarete veramente molto ben supportate. La giornata e’ ottima

­čî×Leone alcune situazioni verranno a risolversi ma ci vuole tempo calma e concentrazione, non fatevi cogliere dalla confusione le notizie che arriveranno saranno buone per voi, la giornata e’ un po’ di confusione, basta rimanere centrati per evitarla

­čî×Vergine arrivano notizie o persona che la riporta creando confusione all’improvviso riuscire comunque a rimanere concentrate e ferme sui vostri punti e quindi non vi farete impressionare e andrete dritte per la vostra strada ed e’ anche il consiglio che vi danno le lame, non ascoltate nulla e andate avanti­čî×Bilancia e’ ottimo per voi il momento per fare dei cambiamenti e comunque che li facciate o no, arriveranno e un po’ come uno tsunami cambieranno le carte in tavola per voi, non vi e’ costato poco ma ne varra’ sicuramente la pena. La giornata e’ buona

­čî×Scorpione si avvia per voi qualcosa di nuovo e molto molto promettente ad aiutarvi in questo c’e’ una persona che vi ha nel cuore e pensa costantemente a voi, sicuramente la mano sara’ importante perche’ e’ la chiave d’accesso per risolvere la questione e finalmente dare una svolta positiva alla vostra situazione. La giornata e’ tranquilla

­čî×Sagittario Vi state avviando verso un porto ( magari con la mente ) piu’ sicuro rispetto a quello dove finora avete navigato probabile che ci sia un po’ di stanchezza e anche la mente ha bisogno di riposo, per qualche giorno lasciatela un po’ spaziare e recuperate energie. La giornata e’ un po’ pesante

­čî×Capricorno Siete in un momento di forte tensione ma dovete rasserenarvi dopo tanta sopportazione c’e’ la riuscita sulle nuove situazioni e le vecchie si chiudono definitivamente. Il successo e’ alle porte si tratta di pazientare qualche giorno e l’aria cambiera’ completamente, soffia su di voi il vento delle novita’

­čî×Acquario I cambiamenti sono gia’ iniziati, dove non avete trovato il coraggio di tagliare e cambiare ci pensa l’universo, qualcosa l’avete tenuto e forse dovevate eliminarlo, ma nel tempo capirete che si sara’ eliminato da se’ quindi accettate le cose nuove che arriveranno a riempire i vostri cassetti, si chiameranno gioia e serenita’

­čî×Pesci Cambiamenti in vista e sotto tutti i settori pero’ non sempre il cambiamento e’ negativo, anzi se una cosa e’ bloccata una bella falciata e si riattiva, e per oggi sembra sia cosi questo cambiamento, atto a smuovere le cose cristallizzate



­čî×Buona giornata ­čî×­čî×

