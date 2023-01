Astrotarocchi 31 gennaio 2023

Fisio fit



-Ariete c’e’ la ricerca continua di qualcosa e notizie che aspettate ma che non arrivano, la carta vi suggerisce di cambiare direzione e pianificare la ricerca anche verso altri orizzonti ( per lavoro maggiormente ma puo’ essere inteso per qualunque settore )

-Toro la situazione in generale e’ solida e state tenendo molto bene a bada i possibili fastidi che arrivano dall’esterno, siete molto chiuse, in protezione, e tranquille, ma guai a pestarvi un piede

-Gemelli ci sono in arrivo piccole soddisfazioni, gratificazioni e il buon umore di ritorno, ci sono belle sorprese, forse inizia qualcosa di nuovo, direi che la giornata va molto bene

-Cancro e’ molto importante in questo momento la serenita’ sul luogo di lavoro, e’ la chiave per far camminare tutto il resto, per chi lo cerca e’ possibile che in questa settimana trovi qualcosa

-Leone la fortuna oggi vi cammina al fianco, potrete risolvere alcune beghe o familiari o di lavoro e durera’ comunque qualche giorno, approfittatene

-Vergine c’e’ una persona che per voi nutre forti sentimenti e verra’ presto allo scoperto, si fara’ chiarezza, e’ una persona che a voi comunque dovrebbe interessare e quindi far piacere

-Bilancia un po’ di comunicazioni anche divertenti che vanno e vengono con un paio di persone probabilmente amiche giornata comunque tranquilla

-Scorpione ci sono gratificazioni e ottimi risultati su questioni di lavoro che viene svolto con grande passione e appunto ci saranno anche elogi chiari. Brave

-Sagittario le idee sono un po’ ferme ma nel frattempo vi guardate intorno per farvene venire qualcuna nuova, state tranquille quando meno ci pensate arrivano eccome e saranno anche di successo

-Capricorno vi muovete con astuzia per arrivare dove volete, ma l’ansia vi crea qualche problema, tranquilli che quello che volete risolvere si sistemera’

-Acquario ci sono questioni di cuore che volete sistemare o comunque questioni in sospeso che nei prossimi giorni, verranno messe apposto

-Pesci Nostalgia di tempi che sono passati si riaffaccia prepotente nella vostra vita, siete un po’ confusi ma a breve si fara’ chiarezza su tutta un’intera vicenda



Buona giornata