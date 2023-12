Astrotarocchi 31 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete ottimo inizio per voi, le combinazioni uscite sembrano parlare di un unione importante, matrimonio o equivalente ovviamente non succede oggi ma questa e’ la cosa saliente per i prossimi tempi, e la giornata di oggi prevede spostamenti e cambiamenti d’idee o di direzione rispetto alle cose gia’ programmate, ma nell’insieme andra’ bene

Toro per voi sono in arrivo, prossimi tempi guadagni, aumenti di stipendi, successo negli investimenti, il progetto che avete in testa avra’ successo, tanta fatica ma anche tanta soddisfazione, e nella giornata di oggi, occhio alla fortuna che bussa alla porta con anche delle belle sorprese

Gemelli la fortuna aiuta gli audaci e intanto voi l’audacia mettetela, al resto ci pensa lei, arrivano possibili inviti e notizie ma non sembrate molto propense, saprete comunque destreggiarvi bene e la giornata passa tranquilla

Cancro c’e’ un po’ di sconforto e di malinconia che si affaccia alla finestra del vostro animo, non dategli retta sono giorni particolari, che passano veloci, e con questi anche la malinconia, la giornata vi risultera’ un po’ pesante ma scorre veloce

Leone a oggi siete nel pieno della confusione, siete un po’ con la testa fra le nuvole, considerando che manca poco anche a un giorno due di relax be’ potete anche concedervi questo lusso e lasciare correre tutto il mondo lo riprenderete martedi e lo riaprite anche bene, arrivano corteggiatori e nuove situazioni interessanti

Vergine qualcosa si chiude, e qualcosa si apre, e’ un po’ la legge dell’equilibrio, se dai ricevi, se chiudi qualcosa si riapre, riflettete attentamente su quello che dovete per sempre chiudere, atteggiamenti idee, e, lasciate spazio per qualcosa di nuovo che arrivera’ sicuramente e anche migliore di quello che lascerete

Bilancia le fondamenta sono solide, in voi stessi trovate capacita’ coraggio, sicurezza e conforto, dovete solo cominciare ad alzare i piani, per costruire la casa che sara’ il vostro personale rifugio ( inteso anche come spiritualita’ ) quando il resto del mondo e’ un po’ stretto

Scorpione dite sempre quello che pensate e provate, che a forza di tenere tutto dentro prima o poi ci si ammala, se non potete, scrivetelo bruciatelo e soffiatelo al vento voi di stare male ne avete le tasche piene, fate spazio al nuovo

Sagittario se osservate un lago ghiacciato o un fiume ghiacciato ovviamente tutto e’ all’apparenza immobile, fermo, ma sotto quel ghiaccio la vita cammina corre, ed e’ un po’ quello che accade a noi. I periodi a volte lunghi in cui tutto e’ fermo, sotto il ghiaccio si sta comunque lavorando per farci ottenere quello che e’ giusto per noi. Non temete l’otterrete, la giornata scorre tranquilla

Capricorno avrete delle percezioni chiare di quello che accade intorno a voi, date retta a quell’idea che vi passa per la testa, potreste avere ragione, attenzione a dare giudizi affrettati se vi sentite poco capiti, non e’ la realta’ ma solo quello che sentite voi in maniera distorta, cercate di essere piu’ razionali, la giornata scorre liscia

Acquario fine degli ostacoli, li avete seppelliti, ora che avanzi il nuovo, siete troppo curiosi di vedere quello che vi portera’ l’anno nuovo, intanto dolci e non carbone, ma sopratutto un bel po’ d’innovazioni che a voi piacciono tanto, la giornata e’ un po’ frenetica ma passa veloce

Pesci la fortuna finalmente arriva anche a voi, e si ripetera’ diverse volte nell’arco del tempo, quindi non fatevi sfuggire l’occasione e cercate di trarne vantaggio, e’ il momento buono



Buona giornata



