Astrotarocchi: 31 dicembre 2022

-Ariete qualcosa si chiude, e qualcosa si apre, e’ un po’ la legge dell’equilibrio, se dai ricevi, se chiudi qualcosa si riapre, riflettete attentamente su quello che dovete per sempre chiudere, atteggiamenti idee, e, lasciate spazio per qualcosa di nuovo che arrivera’ sicuramente e anche migliore di quello che lascerete

-Toro ci sono cose di cui voi conoscete la verita’, le tenete nascoste in attesa di poterle rivelare, ci sono persone, situazioni che dovrete affrontare e chiarire una volta e per tutte, quindi riflettete su cosa dovrete dire e come dirle, ma lo dovrete fare che vi piaccia o no.

-Gemelli la fedelta’ a gli amici, a gli amori, a tutte le persone che amate e’ lodevole, ma il troppo io e te e te e io, alla lunga stressa voi e chi vi sta vicino. Si puo’ essere fedeli lo stesso senza incatenare nessuno e rischiare cosi di essere pesanti e ossessivi, e’ un momento in cui e’ meglio essere leggeri

-Cancro verrete omaggiati da complimenti, da passi concreti e vi sentirete veramente gratificati, per voi forse, c’e’ un ammiratore nascosto pronto a tirare fuori tutto il suo repertorio, e’ qualcuno a cui voi piacete molto

-Leone avete voi la chiave per sbloccare o bloccare le situazioni, ma questa chiave vi garantisce il buon risultato finale, forse dovreste usarla per aprire chiudere tutto quello che volete e in tutti i settori vitali, quindi non esitate ad usarla laddove serve

-Vergine qualcosa di pulito un po’ vecchio e antico sta per arrivare, un vecchio amico, una vecchia conoscenza che vi pensa come persona pulita e sincera, dategli ascolto e soprattutto godete della sua presenza

-Bilancia Oggi siete nel pieno della confusione, siete un po’ con la testa fra le nuvole, considerando che manca poco anche a un giorno due di relax be’ potete anche concedervi questo lusso e lasciare correre tutto il mondo lo riprenderete martedi

-Scorpione oggi si falcia tutto quello che non si sopporta piu’, non avete piu’ nessuna voglia di reggere e quando il sacco e’ colmo, si deve svuotare, quindi oggi la falce tagliera’ tutto quello in piu’ e restera’ l’essenziale per ricominciare meglio di prima

-Sagittario oggi la fortuna vi bacia un piccolo tentativo fatelo ma piccolo perche’ piccola se ci sara’ e’ la vincita, oggi si capira’ chiaramente anche la vostra identita’, ovvero sia chi siete veramente ovviamente con chi interessa a voi

-Capricorno le fondamenta sono solide, in voi stessi trovate capacita’ coraggio, sicurezza e conforto, dovete solo cominciare ad alzare i piani, per costruire la casa che sara’ il vostro personale rifugio ( inteso anche come spiritualita’ ) quando il resto del mondo e’ un po’ stretto

-Acquario Oggi ci saranno i giusti riconoscimenti per tutto quello che fate, sia a livello personale che a livello lavorativo ma anche sentimentale, vi viene riconosciuto il giusto merito

-Pesci ci sono notizie che se non oggi entro lunedi arrivano, sembra che qualcosa di bloccato si sblocchi pero’ aspettate che siano le notizie a sbloccarvi non andate voi per primi.

Vi auguro una buona giornata

