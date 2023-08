Astrotarocchi 31 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete avrete l’opportunità di avere presto maggiori entrate economiche. Possibile una promozione sul lavoro, una vincita o un’eredità, o magari un colpo di fortuna che non guasta mai

-Toro arrivano notizie positive e c’e’ il successo riguardo qualcosa che avete comunque fatto voi ed e’ andato meglio di quello che pensate quindi e’ meritato

-Gemelli alcune cose cambiano rapidamente ma sono positive quindi ben vengano le novita’ che aiutano la vita a migliorare e a tornare a sorridere, giornata positiva per voi

-Cancro a volte la troppa responsabilita’ vi fa venire voglia di mollare tutto, non fatelo e’ sufficiente delegare a qualcuno di cui vi fidate e gia’ andra’ molto meglio

-Leone gli ostacoli li avete alle spalle, ora potete riprendere il vostro quotidiano senza troppi intralci e fastidi, se avete un progetto, portatelo subito in campo vi eviterete ulteriori ritardi

-Vergine si risolve qualche problema di tipo economico ma fate attenzione a non calpestare i piedi a qualcuno un po’ permaloso, potrebbe reagire e sorprendervi molto

-Bilancia c’e’ un destino per ognuno di noi, il vostro in alcuni tratti e’ brioso, in altri meno, ma questo non deve abbattervi, ma anzi deve spingervi a spostare l’asticella in avanti, sfidate voi stessi e vedrete che qualcosa vi sorprendera’ molto

-Scorpione se siete in procinto di partire, questo viaggio vi lascera’ veramente piacevolmente colpiti e sopratutto ci sono le possibilita’ comunque, indipendentemente dal viaggio, di conoscere qualcuno d’interessante, quindi preparatevi

-Sagittario ci possono essere contratti patti accordi i procinto di essere firmati potrebbe non necessariamente riguardare il lavoro, ma anche altro tipo di accordi, in ogni caso se cosi e’, sono accordi che portano dei vantaggi anche a voi, quindi positivi

-Capricorno arrivano gratificazioni e soddisfazioni, e se pur i sacrifici che sono molti arrivano anche le soddisfazioni quindi ogni cosa arrivera’ al tempo giusto ne’ prima ne’ dopo

-Acquario giornata un po’ di alti e bassi, dove tutto sembra piu’ complicato del solito, e’ solo il post vacanze un po’ duro, ma la giornata comunque alla fine riprende la piega giusta

-Pesci le giornate sono tranquille tranne qualche screzio che puo’ accadere sul lavoro, ma nulla che non si puo’ chiarire e risanare subito quindi ritorna il sereno



Buona giornata ❤