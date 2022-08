Astrotarocchi: 31 Agosto 2022

Ariete Dovete fare attenzione a non volare troppo con la fantasia si rischia di costruire castelli in aria, cercate di rimanere con i piedi a terra e soprattutto seguite quello che fa la persona per voi d’interesse, vi stanno sfuggendo dettagli molto importanti per voi, manifesta sentimenti che voi non vedete.

Toro Ci sono comunicazioni in arrivo, molto veloci che proprio non digerite, e’ un modo astuto per attirare la vostra attenzione, ma con un bello stop, sarete voi ad invertire la rotta e sara’ la volpe a dover correre, e’ ora di uscire dalla tana

Gemelli un progetto che avevate in mente subisce una piccola battuta d’arresto, non preoccupatevi lo riprenderete in mano entro qualche mese e andra’ molto meglio di quanto pensate, e’ solo il momento un po’ pesante

Cancro e’ necessaria una grande volonta’ per realizzare i cambiamenti che volete, oggi vi sembreranno piu’ difficili, ma non e’ cosi a breve ne avrete da vendere di volonta’

Leone siete in fase di riposo dopo grandi fatiche e sforzi qualche giorno e ripartirete alla grande, dei problemi si risolvono in maniera del tutto inaspettata

Vergine ripensate spesso al passato ma e’ ora di guardare in avanti e progettare un po’ il futuro del passato prendete solo le cose buone fatte e proseguite in avanti, chi vi vuole sa anche correre

Bilancia c’e’ successo e riuscita in quello che fate trarrete ottimi vantaggi eventuali difficolta’ saranno superate

Scorpione c’e’ la soluzione di un problema che vi ha fatto penare non poco, a breve si palesa questa soluzione, e’ quella giusta

Sagittario tutto quello che e’ solido pratico e’ destinato a durare, se piantate radici meglio farlo nella giusta maniera, restera’ nel tempo ( quello che ora state costruendo )

Capricorno un’amicizia, un amore un affetto si consolida e va verso il miglioramento quindi nessuna paura, state facendo le cose al meglio che potete

Acquario Alti e bassi d’umore ma questa instabilita’ apparente in realta’ cela il passaggio da una fase a un’altra della vita, e’ per questo che la sensazione non e’ piacevole, ma e’ un passaggio veloce, la prossima fase e’ sicuramente migliore di questa

Pesci Il tuo intuito ti sta dicendo qualcosa, vero? Ascoltalo. Usate l’intuito per ottenere cio’ che volete

Vi auguro una buona giornata

