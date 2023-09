Astrotarocchi 30 Settembre 2023

Astrotarocchi del 30 Settembre 2023 di Cristina Olmi

ARIETE ; Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo a fine giornata. I vostri problemi irrisolti troveranno la soluzione che metterà un punto alle situazioni in sospeso, con un bel caffè appianerete vecchi diverbi con colleghi e amici.

TORO ; Chi ha un’attività o un lavoro autonomo dovrà tirarsi su le maniche e fare tutto da solo, amici e collaboratori nella giornata di oggi se ne guarderanno bene dall’aiutarvi, e questo stress creerà dissapori in famiglia se si parlerà in casa di lavoro. Tranquilli però, passerà tutto in una giornata.

GEMELLI : Tutto ciò che finora non siete riusciti ad esprimere lo tirerete fuori dal cuore, che sia rabbia, sentimenti o idee speciali. Nel lavoro siete sotto i riflettori, potrebbero esserci spostamenti di sede/ufficio o nuove responsabilità da affrontare. Tutto questo vi creerà un pò di stress ma in serata vi rilasserete.

CANCRO ; Buttatevi a capofitto nel lavoro, è meglio. Potreste ricevere riconoscimenti, promozioni e qualche sorpresa come un bell’aumento di stipendio. In famiglia siete molto permissivi, troppo, tirate un pò le redini, bisogna ristabilire i ruoli.

LEONE ; Tutto quello che questa giornata vi offrirà prendetelo al volo, vi verrà regalato un viaggio oppure riceverete una dichiarazione d’amore molto desiderata. Nel lavoro i risultati e le ricompense che otterrete saranno addirittura al di sopra delle vostre aspettative…una super giornata direi.

VERGINE; Una vecchia faccenda con una cara amica finalmente la chiarirete una volta per tutte riprendendo la vostra amicizia da dove l’avevate lasciata, vi ci farete una bella risata su. Ed è un bene perchè l’amore oggi non va molto a gonfie vele quindi un’amica per fare due chiacchiere è un buon asso nella manica

BILANCIA ; Vi sentirete un pò rallentati dalla stanchezza del fine settimana e frenati da qualche dubbio sul lavoro. Anche l’amore va a rilento…su quest’ultimo sono solo vostre paure infondate, lasciate correre e fate una bella gita col partner, vi riprenderete alla grande.

SCORPIONE ; Per voi nulla di eclatante, è la solita giornata all’insegna del trantran quotidiano tra casa e lavoro…anche l’amore è un pò noiosetto ma è solo una giornata come tante

SAGITTARIO ; Vi sentirete in una bolla, come se non capiste cosa vi sta succedendo. Per una persona che reputate amica inizierete a provare quel qualcosa in più che neanche voi vi aspettavate e questo vi destabilizzerà un pò . Sul lavoro ed in famiglia tutto nella norma.

CAPRICORNO ; Sembra che un nuovo capitolo nella professione o in altro settore debba aprirsi da un momento all’altro, ma poi capita qualche imprevisto che non consente di arrivare al dunque. Questo porterà qualche difficoltà sul piano finanziario. Non è che state spendendo troppo, più di quanto vi possiate permettere?

ACQUARIO ; I rapporti sociali vi offrono il loro sostegno, svago e spunti per progredire nella carriera o mettere a segno un buon affare. Nei contatti di lavoro scoverai la persona giusta al momento giusto; fiducia e sicurezza nelle tue capacità lieviteranno e troveranno il coraggio di proporti ottenendo l’attenzione che meriti.

PESCI :giornata un po’ nervosa, ma sembra che nell’arco della stessa alcune questioni si metteranno a posto, siete un po’ stanchi, approfittate, quando potete, per riposare un po’, ne avete veramente bisogno

Buona giornata