Astrotarocchi: 30 settembre 2022

☀Ariete : sono possibili colpi di fortuna, fate attenzione a non perderli di vista e arrivano, sul lavoro dei meritati riconoscimenti che possono essere elogi, ma anche soldi per lavori svolti, nel frattempo non buttatevi troppo giu’

☀Toro : Per voi ci sono dei bei riconoscimenti e siete solide come rocce al sicuro e sicure di voi stesse non vi mancheranno appoggi e arriva tutto da quello che avete seminato, quello sara’ quello che raccoglierete

☀ Gemelli ci sono notizie che impongono scelte e decisioni da prendere veloci e repentine, decidete, nel caso cosi fosse senza troppo indugiare, non e’ il caso

☀ Cancro state cercando di sbloccare qualcosa che al momento non riesce e le carte vi consigliano di cambiare, per ora, direzione, quando sara’ il momento giusto anche quella porta si aprira’

☀ Leone Qualche piccolo ostacolo sara’ possibile, ma niente paura avete dalla vostra l’appoggio di 2 carte potentissime ne venite fuori alla grande state tranquilli

☀ Vergine Siete ben radicati nella vostra vita, avete radici profonde e una testa piena d’idee, c’e’ un po’ di sofferenza ma voi avete capito che questo patimento vi fara’ crescere ancora di piu’ quindi lo state sopportando benissimo e in maniera dignitosa brave !!

☀ Bilancia state pianificando qualcosa che non solo fate veramente con amore ma vi porta su una strada costellata di grande successo e fama quindi continuate a pianificare nel minimo dettaglio

☀Scorpione Il passato o circostanze lontane possono riaffiorare nella memoria e portarvi un po’ di nostalgia, succede, importante e’ capire che il passato non torna piu’, meglio guardare avanti

☀Sagittario a volte e’ meglio far cadere tutto, quando e’ ora di cambiare idee situazioni ecc, e’ inutile rinviare, fatelo e avrete prima di quanto pensate cose nuove e molto positive per voi da rimettere in gioco

☀ Capricorno In questa giornata usate prudenza e la saggezza, siate attenti a non dire cose che non pensate veramente, le parole tagliano come lame, quindi consigliabile rimanere silenti e ascoltare quello che vi si dice

☀Acquario in questa giornata la fortuna e’ dalla vostra parte, quindi siate attenti a cogliere al volo piccole occasioni che passano e vanno, se dovete concludere qualche affare fatelo oggi, attenzione sempre alle clausule

☀ Pesci questa giornata sarete un po’ svogliati, con la testa fra le nuvole, ma una volta tanto se serve per rilassarvi da stress e noia va benissimo godete della pace che oggi vi circonda



Vi auguro una buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

