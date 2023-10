Astrotarocchi 30 ottobre 2023

Astrotarocchi 30 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE la giornata si presenta tranquilla, siete accompagnati dal sole quindi buone energie, realizzate qualcosa, ma attenzione e’ possibile che nell’arco della giornata arrivi un po’ di confusione, bastera’ rallentare un po’ il ritmo e torna il sereno

TORO arrivano, probabilmente, delle notizie da un uomo, che sceglie di essere chiaro, sono perle rare e va apprezzata la sincerita’, forse dara’ comunicazioni al riguardo di qualche ostacolo che e’ stato superato, una buona giornata in ogni caso

GEMELLI Siete in movimento per questioni che possono riguardare o qualcosa di famiglia o l’amore, e troverete nei prossimi tempi una chiave per sbloccare qualcosa e finalmente arrivare alla serenita’

CANCRO per voi inizia una nuova era dove conta solo cio’ che amate, e la fedelta’ di chi vi vuole bene, pensate che qualcosa si sia bloccato nella vostra vita, no in realta’ ci sono cose che capirete non essere piu’ giuste per voi, in ogni caso la giornata e’ molto di riflessione e di prese di coscienza, e’una giornata tranquilla

LEONE una soluzione a qualche pena d’amore arriva, ci saranno notizia chiare di un corteggiatore, che indipendentemente dall’interesse o meno che avete, portera’ gioia e allegria, quindi male che vada l’umore risalira’

VERGINE all’improvviso, la confusione che c’era, ve la lasciate alle spalle cambiate direzione verso i vostri traguardi, una giornata tranquilla e piuttosto protesa in avanti, senza pensare a quello che e’ stato, sara’ utile per tutti

BILANCIA nella giornata di domani sono possibili contatti e accordi o per lavoro o comunque per trascorrere qualche giorno insieme con qualcuno, accettate se cosi fosse, trascorrerete ore in serenita’

SCORPIONE ci vuole ancora un po’ per arrivare alla stabilita”, ma nel frattempo avete seminato bene e buoni contatti, vi torneranno utili piu’ avanti, anche per questioni di lavoro. Bravi

SAGITTARIO Cercate di evitare polemiche e discussioni, in questa giornata non sara’ semplicissimo tollerare, ma bastera’ staccare ogni tanto i pensieri dalla pressione che cercano di mettervi sulle spalle e la giornata passa

CAPRICORNO ci saranno dei piccoli fastidi e se cosi sara’, conviene per oggi, cambiare proprio direzione e cercare la tranquillita’ altrove , ci sono giornate davvero noiose, questa potrebbe essere una di quelle, ma e’ solo una giornata che passa

ACQUARIO ci sono delle scelte da fare che vi mettono un po’ di agitazione, ma niente paura le farete ascoltando l’istinto e andranno bene, quindi giornata un po’ agitata ma con ottimi risultati

PESCI qualche piccolo colpo di fortuna puo’ arrivare in qualunque settore cercate di concentrarvi su voi, e sulle vostre mete da raggiungere, la giornata sembra essere tranquilla



Buona giornata