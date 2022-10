Astrotarocchi: 30 Ottobre 2022

-Ariete se avete un progetto in testa per questo fine settimana ci sara’ la realizzazione esattamente come la volete voi, e’ possibile anche l’incontro con qualcuno per cui siamo interessati a questioni di lavoro, avete la fortuna dalla vostra e un evento straordinario davanti a voi, sappiatelo cogliere



-Toro avete l’imbarazzo della scelta, non sapete qual’e’ la via migliore per voi, attenzione alle scelte economiche che state facendo potrebbero aver bisogno di maggiore ponderazione, previste, nei prossimi giorni entrate di denaro



-Gemelli attenzione a qualcuno che si professa leale e non lo e’, anzi cerca di portare via quel poco che come persona avete, tenete d’occhio chi ritenete sia possibile essere cosi e allontanatelo prontamente, miglioramenti netti nel lavoro e tentativi che riusciranno bene



-Cancro per voi gli affetti famigliari, d’amore saranno ben evidenziati, sono possibili nascite in famiglia e fiorimenti di situazioni molto belle, dovrete forse scendere a patti con qualcuno per vivere qualche momento intenso d’amore, ma il gioco vale la candela

-Leone qualcuno cerca il litigio con voi, non prestate il fianco a discussioni, battibecchi e lasciate parlare da soli, voi state cercando nuove strade per cambiare le cose che non sopportate piu’, in questo momento dovete essere forti e consapevoli che il peso che avete, portera’ vantaggio a voi e a chi vi sta vicino



-Vergine sono possibili spostamenti e vi sentite bene, tranquilli. Sono possibili belle chiacchierate con amiche, ma attenzione a non parlare male di nessuno, le chiacchiere prima o poi saltano fuori e potreste doverne portare il carico solo voi



-Bilancia c’e’ qualcosa che dovete ancora comprendere e dovete aggiustare, potrebbe essere qualcosa sia a livello pratico che a livello spirituale, avete un senso di perdita molto forte, ma se vi guardate intorno e quello che avete realizzato in realta’ chi perde e’ chi se ne va, alzate il morale e guardate le cose belle che avete e che potrete realizzare



-Scorpione in famiglia possono esserci degli attriti per questioni pratiche, fate attenzione a non far degenerare un banale battibecco, ma anzi cercate di essere solidali con chi avete vicino sono piccole incomprensioni che possono essere superate chiudendo un occhio



-Sagittario tendete a buttarvi nella mischia a combattere una guerra ma a volte non sapete nemmeno che guerra state combattendo, riflettete e pianificate prima di partire e porterete a casa piu’ battaglie rispetto a quelle che effettivamente riuscita a vincere, comunque il we andra’ bene



-Capricorno dovrete rimanere razionali e riflettere sulle prossime mosse che dovrete fare, se avete un progetto in mente salite uno scalino per volta, e arriverete alla meta senza nemmeno accorgervene ed e’ ora di solidificare



-Acquario attenzione siete a rischio ” colpo di fulmine ” ed e’ possibile che arrivi un invito, o magari durante una cena un pranzo la scintilla scocca…in bocca al lupo

-Pesci avrete a breve la certezza della riuscita, anche se ora vi sentite costretti, non durera’ ancora molto e’ solo questione di aggiustare il tiro e a quel meritato successo c’arriverete

Vi auguro una buona giornata

