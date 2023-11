Astrotarocchi 30 Novembre 2023 di Cristina Olmi



⭐️Ariete qualcuno vi dara’ un consiglio e vi suggerira’ di parlare chiaro e dire quello che pensate, questo vi dara’ la possibilita’ di vedere svilupparsi piu’ velocemente i vostri piani

⭐️Toro arrivano notizie che all’improvviso risolvono qualcosa, potrebbero anche essere notizie a livello legale o comunque servono a risolvere qualcosa. La giornata e’ ottima

⭐️Gemelli la giornata si presenta con qualche cosa da sistemare ma nulla che non si riesca a risolvere entro poco tempo, importante e’ mantenere la centratura ( nel caso ci fosse qualcosa da sistemare ) e restare fiduciosi

⭐️Cancro giornata tranquilla dove sembra scorrere tutto liscio, ma una certa inquietudine vi disturba, cercate di capire che cos’e’ che veramente vi crea fastidio ed eliminate dalla radice, starete subito dopo meglio

⭐️Leone sono possibili notizie che riguardano il lavoro, qualcuno potrebbe aver voglia di dire la sua e fareste bene a rispondere nell’adeguata maniera, senza per questo rovinarvi la giornata ⭐️Vergine nuove situazioni sono in arrivo per voi, sembrano accordi molto fortunati e il successo vi stupira’, quindi ben vengano accordi che nascono nella giornata di oggi. Ovviamente controllate sempre cio’ che firmate o quello che accettate

⭐️Bilancia per voi un bel sole risplende quindi non c’e’ nulla veramente da temere, c’e’ una buona energia che fate bene a sfruttare al massimo, il vento ha finalmente cambiato direzione

⭐️Scorpione andate oltre le chiacchiere e la confusione , c’e’ molto piu’ valore in voi, che in quello che ha da dire chi non ha meglio da fare, lasciatevi tutto alle spalle e camminate per la vostra strada, voi valete di piu’ di tante parole

⭐️Sagittario si desidera tanto la tranquillita’ questo periodo, state tranquilli, la state per raggiungere e arriva con esso anche il successo nelle piccole e grandi cose, quindi ancora qualche momento di nervosismo e poi ve lo lascerete alle spalle

⭐️Capricorno nuove amicizie sono possibili nei prossimi giorni fra cui anche persone interessanti, qualcuno un po’ pesantino e a voi occorre leggerezza, lasciate passare tutto quello che per ora non vi garba e tenete cio’ che vi sembra giusto, certe persone si eliminano da sole

⭐️Acquario giornata abbastanza impegnativa dove vi saprete districare molto bene, arrivate a fine giornata stanchi, ma soddisfatti e arrivano notizie di amici, forse un invito

⭐️Pesci scelte che all’improvviso vanno fatte. porteranno nel tempo la vittoria, ma appunto, il nemico e’ il tempo che sembra non passare mai, passera’ come per tutti e voi vedrete riconosciuti i vostri diritti, vale la pena fare battaglie ora per poi riscuotere quello che e’ giusto per voi



⭐️⭐️Buona giornata ⭐️⭐️

