ASTROTAROCCHI: 30 NOVEMBRE 2022

-Ariete c’e’ la fortuna dalla vostra parte, riuscite a chiarire cose che fino ad adesso non si sono ben chiarite. Sopportate delle piccole cose che sono passeggere e la giornata comunque scorre tranquillamente

-Toro ci sono le possibilita’ di nuovi incontri, nuove storie, gratificazioni sia lavorative, sia famigliari, sia di ordine materiale, e per chi lavora sui social riconoscimenti pubblici

-Gemelli accordi lavorativi sono in arrivo per chi non lavora e lo sta cercando, ci sono notizie che arrivano nei prossimi giorni di persone amiche e conoscenti, e’ possibile qualche invito e uscita piacevole

-Cancro si elimina un ulteriore blocco che ha rallentato molto le vostre cose, si ha la competenza per riuscire e quindi si riparte alla grande e si continuano a gettare basi per delle nuove situazioni da realizzare

-Leone siete in una fase introspettiva e state cercando di capire cose che non vi sono chiare, quando si potra’ le capirete veramente per quello che sono e non come magari le pensate, arriva un piccolo colpo di fortuna a dare una mano

-Vergine per voi un di piu’ d’energia che in questi periodi avete davvero consumato, utilizzate bene i spazi e i tempi per sistemare cose che prevedano grande dispendio d’energia e di fatica, riuscirete a realizzarle molto velocemente

-Bilancia cambia all’improvviso qualcosa e si risolve una faccenda che sembrava davvero complicata, puo’ arrivare in qualunque settore vitale importante, sappiate gestire bene la situazione

-Scorpione se pur con molta ansia e dopo aver osservato attentamente una questione arrivano delle notizie per voi positive e non sono solo speranze ma anche concretezza, e’ il nuovo inizio

-Sagittario arrivano notizie di lavoro molto molto positive per voi, ci possono essere avanzamenti di carriera, nuovi contratti, accordi cose che davvero vi gratificano molto

-Capricorno la furbizia oggi non servira’meglio evitare cose al limite della normalita’, non avreste la fortuna di riuscire quindi meglio evitare cose che possono complicarci la vita

-Acquario Notizie di amici forse un po’ pesanti, cercate di non innervosirvi e di ascoltare con pazienza, per fortuna e’ solo una giornata un po’ noiosa

-Pesci all’improvviso si trova una soluzione a qualcosa e non ci penserete 2 volte, agirete e sembra che la fortuna e’ dalla vostra parte, quindi se qualcosa arriva, non pensateci 2 volte e agite

Vi auguro una buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

