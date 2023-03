Astrotarocchi 30 Marzo 2023

-Ariete qualcosa che riguarda voi, sembra o prendere la direzione giusta o c’e’ un guadagno insperato, avete la fortuna vicina e’ bene saper cogliere l’attimo

-Toro avete sufficiente conoscenza per sbloccare qualcosa, procedete con calma e riuscirete a realizzare il vostro progetto

-Gemelli giornata un po’ faticosa, ma che alla fine si supera, ultimamente non avete pace, ma qualcosa di bello sta per arrivare

-Cancro a volte per ottenere , bisogna anche cedere qualcosa, nei prossimi giorni dovrete accettare qualche compromesso, ma vale la pena rischiare

-Leone cercate di rimanere positivi, tanto piu’ lo sarete tanto piu’ riporterete vittorie a casa, rimanete con le energie alte, non e’ il caso di perdersi d’animo proprio ora

-Vergine Se siete in procinto d’acquistare qualcosa per iniziare un’attivita’ o qualunque cosa e’ proprio il momento giusto non abbiate timore e seguite il vostro istinto

-Bilancia possono arrivare delle nuove proposte di lavoro, valutate attentamente se cambiare o meno aria, non tutto e’ cosi vantaggioso come sembra

-Scorpione in questo periodo fate attenzione alle spese extra non fatele se potete rimandare, non e’ il momento giusto per voi

-Sagittario c’e’ una vittoria schiacciante che e’ da tempo che sognate, siamo quasi arrivati ad ottenerla, continuate sulla stessa linea intrapresa fin’ora

-Capricorno un po’ d’invidia nei vostri confronti c’e’ se ascoltate attentamente le parole di qualcuno, ve ne accorgerete subito, allontanate queste persone da voi

-Acquario state pensando a qualcosa di lontano che o volete raggiungere o sentite qualcuno molto lontano. Lo e’ molto meno di quanto pensate

-Pesci di nuovo vi consigliano d’alleggerire il carico rilassandovi un po’ e con un po’ d’allegria affrontare il periodo pesante a cui siete sottoposti, a breve sara’ solo un brutto ricordo

