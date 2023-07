🌹🌹🌹🌹Astrotarocchi 🌹🌹🌹🌹

🌹🌹30 luglio 2023 di Cristina Olmi 🌹🌹



🌹 Ariete nella confusione riuscite a fare chiarezza arrivano anche riconoscimenti e gratificazioni dal lavoro ( nei prossimi giorni ) quidi siete sulla strada del miglioramento

🌹 Toro fine di un brutto momento e inizio di una nuova fase piu’ intensa e piena di belle sorprese per voi sia nella vita privata che nella vita lavorativa, verra’ spazzato via tutto quello che non serve c’e’ una bella ripresa

🌹Gemelli dove prima c’era chiarezza ora c’e’ confusione, ma tutto verra’ chiarito di nuovo e si tornera’ alla stabilita’ e alla tranquillita’ e’ solo questione di qualche giorno

🌹 Cancro con un uomo alcune questioni sono chiuse definitivamente e potrete ora finalmente dedicarvi a cose piu’ importanti il lavoro gli hobby le passioni e potete rilassarvi oltre che pensare piu’ a voi stessi

🌹 Leone c’e’ una soluzione fortunata per qualcosa che era veramente complicato mettere a posto, a volte il destino ci mette mano e quello che non si riesce a mettere a posto in molto tempo, in pochi minuti e’ dimenticato, e’ una buona giornata per voi

🌹 Vergine l’astuzia nel fare le cose anche piccole di nascosto a volte puo’ creare serie difficolta’, vale la pena dire e fare quello che si pensa senza nascondersi almeno si comprende chiaro che fate quello che volete e non vi fate influenzare da nessuno

🌹Bilancia all’improvviso arrivano le gratificazioni che aspettavate da tempo e finalmente siete pronti per volare alto per raggiungere le vostre mete, bravi ve lo siete meritato

🌹 Scorpione accordi di lavoro verranno presi e non ci sara’ molto spazio per correre dietro a cose banali, non avrete ne’ voglia ne’ tempo, e questo e’ un bene ogni tanto una ripulitura non guasta

🌹 Sagittario ci sara’ un bel successo per voi, dopo aver atteso molto, arriva tutto e tutto insieme, e’ stata durissima ma ci siete riusciti bravi

🌹 Capricorno ci saranno dei piccoli ritardi e cambiamenti di programma, ma niente paura entro fine giornata tutto sara’ messo a posto e tutto quello che dovete fare, lo farete, c’e’ solo qualche complicazione che si risolve bene

🌹Acquario qualcuno che vi ha creato grossi problemi, e che non avete potuto far nulla per rimediare sta per avere a sua volta degli , imprevisti, nulla che non si risolva, ma un po’ di soddisfazione per voi arriva e a volte si vive anche di quelle

🌹 Pesci anche per voi all’improvviso qualcosa che risolve un problema arriva, notizie che sono decisamente positive, quindi preparatevi a una svolta



🌹🌹🌹 Buona giornata 🌹🌹🌹