Astrotarocchi: 30 luglio 2022

🍀Ariete notizie di amici e nuove conoscenze in arrivo, una in particolare sara' molto interessante da frequentare, puo' nascere una bella situazione, comunque sono previsti miglioramenti in tutti i settori 🍀Toro e' un momento certamente un po' particolare, c'e' un po' di ansia ma c'e' anche la capacita' estrema di sopportazione, e questa vi premiera', sicuramente supererete il momento ed eventuali problemi 🍀Gemelli c'e' stato qualche problema sia nel cambiare direzione alle vostre situazioni, sia a livello economico, ma state tranquilli riuscirete a cavarvela egregiamente e a risalire la china 🍀Cancro all' improvviso arriveranno notizie che sembrano essere un problema, creano confusione ma se ci metterete il cuore per risolvere, si risolve nell'immediato avete una bella elasticita' mentale per farlo, non fatevi prendere dallo sconforto 🍀Leone notizie che sembrano portare un po' di nervosismo ma sarete in grado di " volarci " sopra e non farvi distogliere troppo dalle vostre mete che non faticherete a raggiungere 🍀Vergine patti chiari e amicizia lunga, sembra essere questo il vostro motto, direte chiaramente quello che volete e sarete accontentati, fra l'altro con molta soddisfazione 🍀Bilancia voi uscirete un po' dalle righe, credete sia giusto girare in tondo per verificare alcune cose, ebbene scoprirete d'aver ragione nel settore lavorativo 🍀Scorpione per un colpo di fortuna nei prossimi giorni si risolve una questione che vi mettera' al sicuro quindi potrebbe essere una questione burocratica che si risolve e vi mettete tranquilli ( nei prossimi giorni ovviamente ) 🍀Sagittario ci saranno scelte lavorative da fare ma in ogni caso se scegliete qualcosa che conoscete state tranquille, va rinfrescato ma sara' la scelta migliore da fare e la farete giusta 🍀Capricorno per voi tanta tantissima buona energia che vi regala fortuna e grandi conquiste, non perdete il treno perche' non andate alla stazione, bando alla pigrizia 🍀Acquario per voi una questione economica ma anche riguardante qualche altro settore, che e' in sospeso, riuscite a risolverla e bene quindi una buona giornata per voi, occhio se l'avete a una suocera un po' invadente 🍀Pesci troverete una chiave per risolvere un blocco che com'e' arrivato riuscirete ad aggirare velocemente e nell'arco di qualche giorno tutto si aggiusta Vi auguro una buona giornata ❤

