🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧30 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete per voi la giornata e’ ottima, ci sono notizie, novita’ e molta molta voglia di fare, con ottimi risultati, approfittatene

🟧Toro diminuiscono alcuni fastidi e la fatica la state accusando comunque, cercate lo spazio per riposare e per riprendere quota, anche le nuvole hanno una fine

🟨Gemelli le cose a meta’ non vi piacciono, e farete di tutto per chiarirle e definirle, a volte e’ solo una questione di principio, ma se vale la pena. portate le vostre ragioni e alla fine qualunque cosa in sospeso si mettera’ apposto, si vive anche di soddisfazioni

🟪Cancro un momento di alti e bassi d’umore, vi fara’ renderete conto subito che sara’ una giornata persa, e questo immediatamente vi fara’ cambiare la rotta, la giornata alla fine sara’ ottima e con ottime soddisfazioni

🟧Leone con qualcuno in questi giorni sarete un po’ incompatibili, con qualcuno a cui siete legati da molto tempo, probabile o il compagno di vita o un amicizia con la quale comunque chiarirete

🟨Vergine qualcosa cambia e si pensa a un nuovo progetto siete proiettati in avanti , il consiglio e’ di non pensare troppo a quello che vi lasciate alle spalle e a cui pensera’ qualcun’altro. La vita e’ in avanti sempre e comunque

🟪Bilancia si sceglie per qualcosa di nuovo, e c’e’ bisogno di un po’ d’astuzia per portarlo avanti. All’improvviso vi arrivera’ l’intuizione e la chiarezza, in quel preciso momento dovrete agire 🟧Scorpione per arrivare in cima dovrete salire uno scalino per volta e superare la vostra naturale diffidenza, seguite l’istinto, lui di solito ha ragione e vedrete che in cima a godervi il panorama c’arriverete

🟨Sagittario tenete a bada la gelosia non e’ il caso e potreste dire cose poco simpatiche, meglio prendersi una pausa caffe’ o gelato e sbollire la rabbia, meno danni e fate qualcosa che non vi date mai tempo di fare

🟪Capricorno in testa vi passa una bella idea, che vorreste mettere in campo, ma avete paura, e questo e’ naturale, provate un passetto per volta ad andare oltre, vedrete che alla fine lo fate senza nemmeno accorgervene

🟧Acquario ci sono notizie che arrivano riguardo soldi extra, la fortuna vi sta aiutando, e quindi arrivando dovrete essere pronti ad afferrarla e a cogliere l’occasione al volo, occhi aperti

🟨Pesci si cambia direzione per una via migliore e meno fastidiosa per voi, non abbiate paura, a volte i tagli netti vanno fatti e solo cosi, tutto il resto si mette a posto. Provate



🟥🟧Buona giornata 🟥🟧