Astrotarocchi 30 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete c’e’ un cambio di direzione per qualcosa che avete a cuore, temete che qualcosa che non si sa venga allo scoperto, deciderete di non parlare piu’ di questa faccenda e fate bene, meno si sa e meglio e’, proprio per la vostra serenita’

Toro state facendo molto bene per raggiungere i vostri obiettivi, una volta raggiunto sara’ stabile per molto tempo, questo portera’ anche a una stabilita’ emotiva, sul settore sentimentale c’e’ da pazientare, ma questa a voi non manca. La giornata e’ tranquilla

Gemelli finisce l’agitazione di questi giorni, un po’ di sopportazione c’e’, ma entro meta’ settimana la situazione migliora nettamente, la giornata e’ un po’ impegnativa ma scorre liscia

Cancro arrivano notizie di lavoro, per chi ha il tempo determinato potrebbe esserci un rinnovamento, per chi e’ indeterminato potrebbe avere qualche piccolo aumento e chi non lavora e’ possibile che qualcosa lo trovera’ a breve, la giornata scorre tranquilla

Leone arrivano notizie buone per voi, o riguardano un invito o una questione lavorativa che ha creato difficolta’ ma che si risolve, insomma l’eventuale agitazione dei giorni scorsi si placa e tutto si mette in ordine, la giornata e’ tranquilla

Vergine se c’e’ una questione legale in ballo, a parte l’ansia che vi ha procurato, si cambia direzione voi avrete ragione e altri no, la situazione sta per cambiare quindi abbiate ancora un po’ di pazienza e si torna a vivere sereni. La giornata e’ positiva

Bilancia qualcuno che vi ha creato problemi, sta per essere messo in luce da un capo, un dirigente, qualcuno che ne ha la competenza e finalmente si faranno le cose giuste per voi. La giornata e’ ottima

Scorpione oggi arrivano notizie di persone che non sentite da un po’, sembra che oltre il piacere di sentirvi, voglia proporvi qualcosa, valutate prima di dare qualunque risposta, potrebbe essere una cosa interessante. La giornata e’ buona

Sagittario sul lavoro all’improvviso vi verranno riconosciuti dei meriti e c’e’ un bel successo in arrivo, dopo un periodo cupo arriva a pioggia tutta la positivita’ che si era fermata alla porta, quindi la giornata e’ davvero buona

Capricorno la giornata e’ davvero fortunata, se ci sono cose da sbrigare, mettere a posto e’ il giorno giusto, se fate colloqui sarete pienamente centrate e non escludo un’ entrata extra quindi una buona giornata davvero

Acquario al momento un invito che aspettate con pazienza e’ un po’ in ritardo, ma state serene che arrivera’, le chiavi per aprire questa possibilita’ le ha la controparte e al momento ha un po’ di cose da sistemare, ma lo fara’ e vi cerchera’ quindi rimanete tranquille

Pesci ci sono delle difficolta’a tenere qualcosa, ma ci sono notizie che fanno chiarezza e sarete voi a vincerla, e finalmente una partita sara’ definitivamente chiusa con la buona pace vostra, e meno di altri



Buona giornata



