Astrotarocchi 30 gennaio 2023

Fisio fit



-Ariete dovrete fare attenzione a consigli che arriveranno, non sono ne’ sinceri ne’ utili, sapete scegliere bene da soli andate oltre

-Toro fine di qualcosa e nuovo inizio dove avete l’affetto di chi vi ama, e questo vi da’ molta carica, il resto lo lascerete indietro, e’ un fardello che e’ consigliabile tagliare

-Gemelli giornata in cui quasi tutto e’ possibile, grande energia, successi, fortuna, c’e’ la riuscita in tutto quello che fate e’ un ottima giornata

-Cancro dopo aver chiarito qualcosa farete una scelta che porta al miglioramento netto di tutto quello che avete in mente, compresi tutti i settori di maggiore importanza, e’ un’ottima giornata

-Leone ogni tanto create confusione, ma sapete anche come uscirne arrivano inviti da familiari, o avrete comunque a che fare con qualcuno che v’interessa, e’ una buona giornata

-Vergine c’e’ un po’ di tensione nell’aria, ma a volte e’ meglio evitare le discussioni, occorre un po’ di pazienza e la giornata passera’ indenne

-Bilancia ci sono comunicazioni e la speranza che le cose prendano una piega diversa, si prendono accordi per lavoro, giornata tranquilla per voi

-Scorpione c’e’ un ciclo fortunato a livello economico che si ripete e si riprendono contatti con persone che si sono perse di vista, una giornata simpatica in vista, oltre che proficua

-Sagittario state aspettando un ritorno che con grandissima fatica e sopportazione ci sara’, e si rinnovera’ sia l’amore sia il rapporto, ci vorra’ pazienza ma sara’ meglio di prima

-Capricorno e’ un momento un po’ cosi cosi, ma tranquilli che una soluzione c’e’ anche per voi e avrete l’aiuto di qualcuno a cui tenete molto, state tranquilli che tutto si risolve

-Acquario le scelte fatte nei giorni scorsi portano a grandi risultati, tante gratificazioni e successi, possibile un invito da un corteggiatore

-Pesci troppa ansia i problemi che ci sono ora li mangerete letteralmente, quindi anche se il momento e’ pesante, una certezza l’avete, supererete ogni ostacolo

Vi auguro una buona giornata