Astrotarocchi 30 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete E’ un fine d’anno per voi, decisamente in risalita con anche una buona dose di energia e fortuna in arrivo, quindi tutto cambiera’ l’attuale direzione con una migliore, la giornata e’ buona

Toro oggi arrivano notizie che dovrebbero essere risolutive per qualcosa che dovevate sistemare, la giornata e’ decisamente buona

Gemelli attenzione oggi a quello che si dice, si rischia di far scoprire qualche innocua bugia detta per quieto vivere, quindi attenzione all’uso della parola e di non dire cose che poi non pensate. La giornata e’ alti e bassi

Cancro la vostra giornata oggi e’ tranquilla con qualche pensiero rivolto a dei cambiamenti che vorrete attuare e a questioni economiche che vi preoccupano un po’, state tranquilli che piano piano s’aggiusta tutto

Leone c’e’ un fardello che state portando dietro le spalle, se e’ possibile, alleggerite il carico, siete pentiti d’aver detto o fatto qualcosa che non e’ stato edificante per voi, ma a tutto c’e’ rimedio, quindi evitate qualunque senso di colpa e andate avanti

Vergine per voi sta arrivando una bella ondata di energia positiva, fortuna e chi piu’ ne ha piu’ ne metta, qualunque cosa dovete fare fatela in questi giorni, e’ una chiusura d’anno, e una riapertura veramente molto bella, avanti tutta

Bilancia qualunque sia il vostro problema ve lo state lasciando alle spalle, la vostra pace e’ stata ampiamente turbata, quindi e’ ora di dare una svolta positiva, e sta per arrivare con un accordo stretto con qualcuno e sara’ una bella svolta per voi, la giornata scorre tranquilla

Scorpione arrivano notizie, qualcosa di nuovo si e’ inceppato, si dovra’ aspettare qualche giorno per mettere a posto la questione, direi che in generale comunque la situazione e’ buona, fine anno sara’ non proprio al top ma buono comunque

Sagittario attenzione se dovete firmare contratti o accordi, potrebbe esserci sotto un tranello, controllate tutto prima di firmare, arrivano notizie di qualcuno che aspettate, la giornata e’ buona

Capricorno dopo il buio arriva la luce, c’e’ stato un grosso stallo nella vostra vita, ma il sole e’ piu’ potente di qualunque cosa, e quindi arriva anche per voi, una bella energia carica di positivita’, proprio quella che serve a voi, la giornata a parte qualche rallentamento, e’ buona

Acquario c’e’ molta agitazione anche se la controllate pienamente, siete in attesa di qualcuno che arrivera’, state tranquille anche piuttosto velocemente direi, e ritorna il vostro buon umore, la giornata e’ in corsa ma buona

Pesci state faticando ad ottenere quello che volete ma state superando delle prove non indifferenti, e tutto questo vi verra’ restituito a tempo debito, il Karma non dimentica mai nulla, ne’ in bene, ne’ in male



Buona giornata 🌞

