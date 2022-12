Astrotarocchi: 30 dicembre 2022

-Ariete avete la mente libera, per quanto e’ possibile al di la’ delle situazioni quotidiane che dovete affrontare, e’ un momento veramente buono per idee che possono essere messe in campo con l’anno nuovo. Seguite l’intuizione

-Toro all’improvviso arrivano notizie da parte di qualcuno un po’ nervoso, ci potra’ essere qualche ostacolo, ma niente paura, riuscirete ad aiutare questa persona ed a risolvere il suo problema

-Gemelli qualche tipo di accordo per ora e’ in fase di stallo, bisognera’ agirare l’ostacolo e non prenderlo a testate. Comunque si risolve

-Cancro ci sono contatti o con qualcuno della famiglia, figli genitori ecc, o con qualcuno del passato, dove si risolvera’, nonostante la pesantezza e la fatica, qualunque situazione e’ attualmente in sospeso

-Leone avete una grande afflizione nel cuore, per una persona che in qualche maniera un po’ furbo / a lo e’, la chiave per risolvere questo sospeso c’e’, dovete solo trovare voi il modo di fargliela usare, e sicuramente di qualunque cosa si tratta la risolvete

– Vergine chiudete con un amico una bella amicizia che si sta trasformando in pesantezza assoluta, e se non e’ in grado un’amicizia di allietarvi e far crescere ambedue a che serve?

-Bilancia arrivano notizie che allietano questa giornata, ci sono inviti, riconoscimenti, corteggiatori che sbucano un po’ ovunque anche nei prossimi mesi, fate un’attenta cernita

-Scorpione momento un po’ duro per voi, ma avete una bella protezione dall’alto che vi da’ una mano a superare i momenti no, un’amico invisibile che cammina vicino a voi e vi sostiene, e’ il caso di dire, lassu’ qualcuno vi ama

-Sagittario dovete mettere ordine, sia nella testa, che nelle cose pratiche, in questi giorni, forse, avete lasciato un po’ correre, ma e’ il caso di rimettere a posto documenti, pratiche amministrative, o cassetti in casa, ovunque ce ne sia bisogno — —.Capricorno ruota, un ciclo e’ finito, e’ ora di continuare il cammino, di andare avanti e di non far caso a gli alti e bassi di umore che oggi vi disturberanno un po’, attenzione a piccoli eventuali colpi di fortuna, cogliete le occasioni al volo

-Acquario oggi stabili determinati e attenti avrete maggiore cura di voi, della vostra casa, dei vostri figli, sarete genitori amanti mariti mogli molto piu’ premurosi e attenti del solito, ma governerete con equilibrio e autorevolezza tutto e tutti, e’ una buona giornata per voi -Pesci dovrete sempre ascoltare il consiglio degli anziani, in loro c’e’ la saggezza di chi ha vissuto e ci piaccia o no, vedono meglio di noi e piu’ lontano. Accettate il loro parere senza tante storie o domande

