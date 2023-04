🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮

🔮🔮30 aprile 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



đź”®Ariete arrivano nei prossimi giorni gratificazioni e riconosciuti meriti per qualcosa che avete fatto, forse anche un corteggiatore e anche questo fa bene all’autostima, quindi ben venga

đź”®Toro le questioni sentimentali vanno in due opposte direzioni o c’e’ una diminuzione dell’amore verso qualcuno, oppure un ansia che fatica a scollarsi da voi, in ogni caso mettete in pausa i pensieri che riguardano l’amore e riposate

đź”®Gemelli dovrete scegliere qualcosa che vi sta tanto a cuore e andrete verso la direzione giusta, e una lenta rinascita dove andranno curate e sanate delle ferite, per poi tornare a sorridere

đź”®Cancro ci sono impedimenti per delle notizie o situazioni che dovevano essere gia’ arrivate, non perdete la pazienza, cercate di tener duro, dalle tempeste e dalla confusione, se ne esce sempre che ci crediate o meno, e’ cosi, resistete

đź”®Leone ci sono accordi lavorativi molto chiari in arrivo, che possono portare, per chi lavora solo, anche al successo, naturalmente nei prossimi giorni, per questo we c’e’ solo riposo e relax

đź”®Vergine arrivano nei prossimi giorni o una persona che vi porta molta fortuna o notizie molto fortunate, possono riguardare qualunque settore vitale quindi orecchie tese e ascoltate attentamente quello che ha da dirvi

đź”®Bilancia potrebbero cercare di convincervi della ragione di qualcuno per qualcosa, tenete per voi le vostre convinzioni e portatele avanti, ma non discutete, saranno i fatti che parleranno

đź”®Scorpione dedicatevi se lo gradite a qualche hobby in particolare oggi va cosi, ultimamente avete pensato troppo ad altri e’ ora di pensare solo a voi, e sopratutto per oggi chiudete gli aiuti c’e’ bisogno per voi, di pensare a voi stessi senza se e ma

đź”®Sagittario avete molto riflettuto, sapete con chiarezza quello che volete, e’ ora passati i giorni di festa, di cominciare a muoversi per arrivare alle mete gia’ prefissate, senza nessuna esitazione

đź”®Capricorno avete consolidato qualcosa e lo avete mantenuto stabile ora e’ il momento di fare altre scelte di accordarvi con qualcuno per fare di piu’, nuove mete si debbono rendere raggiungibili e ancora di piu’ per voi saranno possibili, vista la tenacia con cui affrontate la vita

đź”®Acquario qualche piccolo inciampo in famiglia sara’ possibile, ma vi sorride la fortuna e la capacita’ comunque di essere plastici, quindi se non si puo’ avere una cosa, ne potrete ottenere comunque un’altra. Direi una buona giornata

đź”®Pesci tendete a seguire le mode del momento, ma ricordate sempre che siano consone al vostro carattere, diversamente a breve vi stanchereste subito, meglio un po’ di sobrieta’ e di tranquillita’ che non guasta mai



Buona giornata