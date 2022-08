Astrotarocchi 30 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi

🐞Ariete Arrivano notizie a riguardo di un immobile, probabile sia solo una cosa burocratica dove bisogna fare chiarezza, in generale un piccolo ostacolo ma nulla di preoccupante

🐞Toro all’improvviso a livello lavorativo forse stringerete nuovi accordi con persone con cui vi trovate molto bene e soprattutto giusti per voi e remunerativi

🐞Gemelli voi navigherete verso porti tranquilli dove trovate amicizia e fedelta’ da parte delle persone anche se qualcosa sempre lo dovrete sopportare, ci sono scelte da fare e la strada giusta la imboccherete. Scegliete con il cuore

🐞Cancro qualche piccolo segnale il fisico ve lo sta dando ascoltatelo e riposate, a breve torna la perfetta forma fisica, possibili inviti inaspettati

🐞Leone all’improvviso vi muovete e vi dirigete verso una novita’ o una persona che conoscete e le fate una bella sorpresa, contate sul colpo di fortuna che avrete, non perdete l’occasione

🐞Vergine fermatevi qualche piccolo rallentamento vi sta producendo ansia e confusione, non e’ necessario entrare nel panico perche’ qualcosa non marcia subito come dovrebbe, riuscirete nei prossimi giorni, e lasciate da parte l’ansia

🐞Bilancia torna a risplendere per voi il sole, un super plus di ottima energia, molta fortuna e buonumore, non fatevi sfuggire le occasioni che capitano all’improvviso

🐞 Scorpione attenzione a chiacchiere di persone poco oneste stare ferme nel vostro e non correte pericoli

🐞Sagittario c’e’ qualcuno che controlla quello che fate, chi frequentate ed e’ anche molto geloso, lasciate che osservi, non scoprira’ nulla di che, si annoiera’ presto

🐞Capricorno ci sono delle buone novita’ in arrivo, quindi state tranquilli che presto avrete modo di essere veramente contenti

🐞Acquario attenzione a qualcuno che vuole prendervi qualcosa e di proposito cerca di entrare nei vostri affetti, casa ecc se c’e’ qualcuno di nuovo un po’ insistente evitate di essere troppo generosi

🐞Pesci c”e’ molta buona volonta’ nel voler trovare un po’ di serenita’ e di pace ci riuscirete



🐞 Buona giornata a tutti 🐞

