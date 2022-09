Astrotarocchi: 3 settembre 2022

Astrotarocchi a cura di Cristina Olmi 3 settembre 2022Ariete Siete stabili e sicuri di voi, ma un dubbio ogni tanto e’ bene che vi sorga, e soprattutto e’ bene darsi anche una risposta e regolarsi di conseguenzaToro siete saggi e lungimiranti, ma occorre meno riflessione e piu’ azione in questa giornata, avete gia’ pensato abbastanzaGemelli un cambiamento puo’ destabilizzarvi un po’, ma una volta ” digerito ” v’accorgerete che ne trarrete vantaggioCancro c’e’ un’esplosione dentro di voi, troppi si vi hanno stancato e’ ora di dire no chiaro e forteLeone ci sono notizie importanti per voi in arrivo che possono cambiare il corso degli eventi, una vera e propria rinascitaVergine per voi brilla una bellissima energia approfittate per fare cose importanti in questa giornataBilancia sapete gestire bene tutto, ma e’ ora di lasciare a briglia sciolte la creativita’ e l’inventivaScorpione state andando senza una vera meta, ma questo puo’ anche essere l’inizio di qualcosa d’importante che vi spinge ad andare avanti, date retta all’intuitoSagittario voi prima di muovervi pensate e riflettete sono sconsigliate azioni impulsiveCapricorno realizzazioni a tutto tondo e’ giusto raccogliere i frutti di quanto si e’ seminatoAcquario siete protetti e aiutati dal cielo, se dovete fare cose importanti fatele oggiPesci iniziate il nuovo, non temete l’inesperienza e’ cosi che s’inizia per tutti, quindi con coraggio iniziate il nuovoBuona giornata