Astrotarocchi 3 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE oggi c’e’ per voi il top della fortuna quindi possibilita’ che si aprono e che fino a ieri erano totalmente bloccate e vittorie su diversi fronti quindi non perdete tempo e afferrate le occasioni al volo

TORO per voi oggi si chiude un capitolo di una storia molto lunga, e si risolve a vostro vantaggio, si fara’ chiarezza su questioni che chiare non sono e si risolve. Si chiude un ciclo e ne inizia un’altro. Migliore sicuramente

GEMELLI arrivano notizie di successo riguardo qualcosa che sul lavoro e’ stato ben fatto, c’e’ stata un po’ di confusione ma troverete anche la strada giusta per i fastidiosi problemi di ogni giorno e finalmente mettete a posto ogni cosa

CANCRO vi allontanate da una situazione insostenibile di fermo, ne prendete proprio le distanze, in cerca di chi davvero apprezzi quello che valete e che siete sul serio, fate la scelta migliore per voi

LEONE all’improvviso ci sono dei momenti di confusione e di sopportazione e una giornata di alti e bassi che comunque passa ma e’ molto fastidiosa

VERGINE iniziano ad avere meno importanza per voi, alcuni rallentamenti, avete cominciato a volarci sopra arrivano notizie di qualcuno di famiglia per un evento importante. La giornata scorre liscia e tranquilla

BILANCIA si risolve per voi qualcosa, all’improvviso e per un colpo di fortuna si passa dalla confusione alla chiarezza totale, non e’ male in una giornata sola

SCORPIONE arrivano notizie molto positive per voi e si aprono una serie di possibilita’ proprio lavorative a cascata, dovrete voi fare le scelte che piu’ si allineano con i vostri desideri, comunque e’ un momento dove le occasioni non mancano

SAGITTARIO ci sara’ il sollievo da situazioni che davvero sono state pesanti per voi, per chi e’ in coppia potrebbero esserci momenti davvero romantici, e anche un piccolo colpo di fortuna che nell’arco della giornata non guasta

CAPRICORNO ci sono dei cambiamenti molto positivi per voi, e la risoluzione di un problema, forse di tipo finanziario, o qualcosa comunque che si mette a posto, una giornata piu’ che buona

ACQUARIO sul lavoro un po’ di pazienza ci vuole, ci sono piccoli fastidi che vanno e vengono nell’arco della giornata, lasciate i problemi al lavoro, e in casa cercate di stare piu’ sereni possibile e’ quello l’unico posto dove trovate la tranquillita’

PESCI s’intravede la fine di una sofferenza infinita, e il momentaneo allontanamento da tutta una serie di questioni che davvero non sopportate piu. Prendere le distanze, a volte, e’ l’unica soluzione possibile



Buona giornata